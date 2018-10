ALMAGRO NO RECONOCE A MADURO COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y pidió sanciones "más fuertes" contra el "régimen" del mandatario que fue reelecto el domingo en unas elecciones que consideró una "farsa". "No reconocemos a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral legítimo, que a su vez permita soluciones al país", afirmó Almagro en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter. "Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos", agregó."Seguiremos bregando por sanciones más fuerte contra el régimen, seguiremos bregando por el fin de la dictadura venezolana", añadió. Antes de las elecciones del domingo, Estados Unidos sancionó a Diosdado Cabello, y este lunes el presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que limita la capacidad del Ejecutivo de Nicolás Maduro para vender deuda y activos públicos en territorio estadounidense. Además, numerosos países reafirmaron su rechazo a los comicios, en los que Maduro resultó reelecto con el respaldo de 6,1 millones de venezolanos, de los 20,5 millones que estaban llamados a las urnas, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/998692275168432128

