NICARAGUA CRECERÍA ENTRE 3% Y 3.5% EN 2018, SEGÚN BCN

3:34 a.m.

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes abordó la situación económica de Nicaragua durante la tercera sesión del Diálogo Nacional realizada ayer en el seminario Nuestra Señora de Fátima, Managua. Según Reyes, después de estimar la tasa de crecimiento económico de Nicaragua al inicio del año de entre 4.5% y 5%, han bajado las proyecciones con un porcentaje de 3% hasta 3.5% debido a la crisis que atraviesa Nicaragua desde que iniciaron las protestas. “Lamentablemente, todos estos fenómenos ya han golpeado nuestra economía. Hemos hecho estimaciones, y después que esperábamos un crecimiento entre el 4. 5 y 5.0 por ciento, nuestra nueva estimación es apenas de 3.0 y 3.5 por ciento. Y lo más duro y lamentable de esto, es la generación de empleo. Nosotros estamos esperando que se pierdan 58,300 nuevos empleos como resultado de la menor dinámica económica”, señaló Reyes. Por otro lado, el presidente del BCN, detalló que en pérdidas, hasta la fecha se estiman 258.9 millones de dólares y “los sectores que más están siendo afectados son: hoteles, restaurantes, sector comercial y de servicios”. Asimismo, recalcó que la actividad turística es la que más va a sufrir esta presión. “Estamos esperando una pérdida de 185 millones de dólares ya en nuestros cálculos. Y el gran problema es que el turismo toma tiempo en construirse y el turista que ya no viene va a costar mucho reconstruir”, dijo. En cuanto a la inversión extranjera, se esperan 157 millones de dólares menos. Y en exportaciones se espera que el impacto caminaría por el orden de los 270 millones de dólares. “Todos estos son grandes números, no son números pequeños. Son números que van a tener un impacto en las ventas, en los negocios, en las pérdidas de empleos”, expresó. Reyes declaró que una de las primeras acciones, que debe prevalecer en el Diálogo es “recuperar la Estabilidad para que la economía vuelva a fluir”. Ovidio Reyes, manifestó que con la tregua hubo “un gran alivio”, y exteriorizó en que ese alivio debe extenderse “para minimizar los costos que son reales y que podrían profundizarse en detrimento de la familia nicaragüense”. La tregua de dos días acordada en la segunda sesión del Diálogo Nacional, no fue respetada cuando la noche del sábado la policía pasó disparando en la Universidad Nacional Agraria (UNA), resultando al menos cuatro estudiantes heridos.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!