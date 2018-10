PADRES DE CARLOS BONILLA DENUNCIAN A MADRE IMPOSTORA

Los padres del joven Carlos Alberto Bonilla López de 17 años, quien fue asesinado durante las protestas de Ciudad Sandino el pasado 20 de abril, se presentaron indignados al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), para denunciar a una mujer que se hizo pasar por la madre del joven, señalando en un video de un medio de comunicación afín al Gobierno, que el muchacho no está muerto. En declaraciones a ese medio oficialista, la mujer usurpa la identidad de su verdadera progenitora Idalia López, y dice que Carlos está vivo. Franklin Bonilla, papá del joven presentó el certificado de nacimiento de su hijo, donde su nombre y el de la señora Idalia salen reflejados como los progenitores de Carlos. Además mostró la cédula de identidad del joven. “La verdad estoy muy conmovido y doloso por la muerte de mi hijo, y por aclarar que hay personas inescrupulosas que andan haciendo cosas que no deben… Yo no sé esta señora de dónde saca tanta infamia, para golpearnos más el dolor que nosotros sentimos. Ella señala a mi hijo Carlos Alberto, esas fotos que sacan ahí son las fotos del Facebook de mi hijo. Estoy indignado, estoy dolido, que nos dejen en paz, que dejen a mi hijo en paz, están ensuciando la memoria de mi hijo. Mi hijo no fue ningún vago, si esta señora tiene pruebas, que las ponga y que las diga”, expresó Bonilla. El padre interpondrá una denuncia contra la mujer y contra el medio de comunicación que sacó esa falsa información. “Ese medio de comunicación también que me muestre esas pruebas porque yo dije que los voy a demandar, esto no se puede quedar así. La usurpación de identidad es un delito es penado por la ley. Ella lo debería de aclarar, incluso yo pido una aclaración del canal que lo transmitió. Quiero que esta señora diga si fue manipulada, si fue pagada o qué, yo no sé qué fue lo que sucedió, pero que desmienta que ella no es la madre de mi hijo. Nosotros hemos sido muy prudentes en dar declaraciones, en salir en los medios, pero esto es demasiado, estoy muy indignado por esas declaraciones, por ese video”, declaró el padre. La madre del muchacho se encuentra muy consternada y evitó dar declaraciones. Una tía del joven, también llegó al CENIDH y exigió que la mujer usurpadora sea encontrada y expliqué su falta de respeto. “No entiendo a esta señora, cuál es su objetivo, esta señora debe ser buscada, debe ser encontrada y le corresponde a ella venir a dar las explicaciones necesarias para la tranquilidad de la familia, esto es demasiada falta de respeto. Y si ella nunca ha pasado por este dolor, que le pida a Dios no pasarlo, y que no sea peor que el caso que nosotros estamos viviendo ahorita”, señaló Fátima López, tía del joven. Por su parte, Gonzalo Carrión del CENIDH, indicó que el medio oficialista y la falsa madre se prestan para crear un show deprimente, pues la pareja presidencial mantiene una guerra mediática. “Medios que son oficialistas aparecen haciendo este espectáculo que redunda en un espectáculo criminal, deprimente, y como dice el padre es una infamia. La señora aparece prácticamente participando, haciendo un show deprimente, eso no tiene nombre. El canal y la familia presidencial mantiene una campaña mediática que descalifica la integridad de las personas, ofende a la integridad de los padres, juega con la vida que le quitaron al niño, tiene a disposición una guerra mediática, que se cae por sí mismo”, refirió Carrión. Carlos Alberto murió de un disparó que recibió en la frente.

