SUSPENDEN DIÁLOGO NACIONAL ANTE FALTA DE CONSENSO

La Conferencia Episcopal de Nicaragua anunció la suspensión indefinida del diálogo nacional por falta de consenso entre los sectores participantes. Por el momento no hay fecha para que la mesa de diálogo se reanude. El Gobierno no aceptó discutir los temas de democratización expuestos en la agenda del diálogo y exigió eliminar los tranques, propuesta que fue rechazada por las otras partes.Por otro lado, los universitarios, empresarios y sociedad civil pidieron que se debata sobre una Ley Marco, que permitiría adelantar las elecciones, prohibir la reelección presidencial y cambiar al Consejo Supremo Electoral (CSE). Al no darse el consenso, los obispos sugirieron la creación de una comisión mixta, para que se logre un consenso y se “supere el impase”, dijo el Cardenal Leopoldo Brenes. La Conferencia Episcopal pidió que la comisión mixta sea conformada por seis personas: tres delegados por el gobierno y tres en representación de universitarios, sociedad civil y empresarios.

