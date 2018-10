FRANCISCA RAMÍREZ: TRANQUES SE MANTIENEN

La líder campesina Francisca Ramírez, aclaró que el campesino Jorge Díaz que apareció esta tarde en los medios oficialistas anunciando que levantaría sus tranques no pertenece al Movimiento Campesino, ni tranques autoconvocados, y reitera que los tranques siguen firmes, y se mantendrán hasta que se vaya Daniel Ortega. Ramírez señala que no conoce a Díaz, nunca lo ha visto en algún tranque y califica la aparición de este en los medios del Gobierno como una acción desesperada de Ortega y Rosario Murillo. “(Díaz) es una persona que llevó Daniel infiltrada, la persona que él quiso llevar para desinformar. Creo que lo que Daniel Ortega y la Rosario Murillo están demostrando con esta farsa es que están desesperados. No lo conocemos, no nos representa esa persona que sale diciendo que va a levantar tranques. No es ningún líder, ni ningún autoconvocado de los tranques, no lo hemos visto en ninguno de los tranques de Nicaragua”, aseguró la líder campesina.Ramírez, además denunció que el Gobierno los sigue acosando, contó que esta tarde al menos 200 mujeres trabajadoras del Estado fueron enviadas de forma obligada frente a los tranques que tienen en Juigalpa. “El gobierno sigue acosando a las personas que se están manifestando en los tranques de Juigalpa. Envió a 200 mujeres trabajadoras de Estado”, expresó Ramírez, quien agregó que sólo en Juigalpa, Chontales tienen más de 15 tranques. “Nadie como campesino de los que nos representan en los autoconvocados está levantando los tranques, más bien le estamos pidiendo al pueblo de Nicaragua que pueda seguir manifestándose, porque miramos que es la mejor salida que tenemos nosotros los nicaragüenses seguir manifestándonos cívica y pacíficamente y seguir presionando para alcanzar la justicia y el cambio de la democracia en este país”, expresó.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!