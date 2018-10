MOVIMIENTO 19 DE ABRIL DESMIENTE SECUESTRO DE PROFESOR EN UPOLI

Este lunes, el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, desmintió el secuestro de un profesor en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). La aclaratoria se dio, luego de que esta mañana medios afines al gobierno señalaran a los estudiantes atrincherados de la UPOLI de secuestrar al docente José David Flores Hernández, quien iba hacia una “caminata por la paz”.“Buenos días pueblo de Nicaragua, de parte del Movimiento estudiantil 19 de Abril, hacemos este comunicado para informar que aquí no tenemos a ningún profesor secuestrado. Todas las personas que están en este recinto, son personas que están de forma voluntaria”, dijo el joven Edwin Carcache, represente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril. Por otro lado, los estudiantes rechazaron la actitud del gobierno, por realizar la marcha de hoy con el fin de desaparecer las barricadas en la zona de la UPOLI. “Denunciamos la actitud del gobierno de Daniel Ortega el día de hoy, de organizar una marcha para levantar nuestras barricadas, esas barricadas son de seguridad. Mandan con una versión de paz a levantar las barricadas para luego mandarnos a atacar, no vamos a permitir eso y vamos a levantar nuestras barricadas nuevamente. ¡Gobierno! deja de atacar la universidad, aquí habemos estudiantes y vamos a seguir en la lucha hasta que te vayas Daniel Ortega”, expresó Carcache.El movimiento estudiantil, comunicó que el día de hoy tenían previsto un concierto con el propósito de denunciar el actuar del “gobierno sucio”, pero fue suspendido por medidas de seguridad. Finalmente, reiteraron que no hay nadie secuestrado en la UPOLI: “Pueblo de Nicaragua, aquí estamos los estudiantes de la UPOLI, no tenemos a ninguna persona secuestrada, ni nada por el estilo, viva Nicaragua libre... ¡VIVA!”.

