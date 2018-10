DOÑA CHICA: LOS TRANQUES CONTINUARÁN HASTA QUE SE VAYA ORTEGA

Los más de 50 tranques que hay en el país continúan y continuarán hasta que Daniel Ortega se vaya del poder, así lo aseguró Francisca Ramírez, líder campesina anticanal. “El Gobierno en 40 días, digamos del 18 (de abril) a esta parte, el que no ha querido llegar a algún acuerdo es él, el que no ha puesto un gesto de humanismo es él. Él sigue tirándole bala al pueblo, y hemos puesto los tranques en una manera de solidarizarnos con los universitarios, hemos puesto los tranques porque ya no queremos que siga baleando al pueblo, entonces él no para, tampoco el pueblo va a parar. Entre más agreda al pueblo, más se va a manifestar el pueblo”, señalo doña Chica.La líder campesina, opina que para este 30 de mayo cuando se realizará una marcha en honor a las madres de los caídos “es una manera de la gente de poder salir de sus casas y manifestarse, estamos en el punto que no queremos ir más allá, y queremos hacer las cosas con las vías cívicas y pacíficas, las calles debemos de retomarlas porque son del pueblo”, agregó.

