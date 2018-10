CIERRA EMBAJADA DE EEUU EN NICARAGUA

Embajada Managua, Nicaragua

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua cerró sus operaciones debido a la violencia que se vive en el país. En un comunicado la Embajada señala que proveerá servicios consulares de emergencia limitados únicamente por teléfono. Las citas regulares serán reprogramadas tan pronto como sea posible. https://twitter.com/USEmbNicaragua/status/1002314874721112064 Este es el comunicado de la Embajada: Los continuos disturbios civiles en todo Nicaragua impactan las operaciones de la Embajada de EE.UU. La Embajada de EE.UU. En Managua permanecerá cerrada al público el 1 de junio de 2018 debido a la violencia generalizada e impredecible y a las interrupciones del tráfico del 29 al 31 de mayo. La Embajada de EE.UU. proporcionará servicios consulares de emergencia limitados solo por teléfono. Las citas regulares se reprogramarán lo más rápido posible. La Embajada de EE.UU. En Managua recuerda a los ciudadanos estadounidenses en Nicaragua que varias leyes nicaragüenses podrían interpretarse como una prohibición para que los extranjeros participen en manifestaciones, marchas y protestas. El artículo 1 de la Constitución nicaragüense prohíbe la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. Asimismo, la Ley de Migración y Extranjería enumera dos actividades diferentes que podrían invalidar la residencia legal de un extranjero en Nicaragua: participación en política nacional y / o participación en actividades que buscan desestabilizar Nicaragua económica o políticamente. Las autoridades nicaragüenses pueden hacer cumplir estas leyes contra los extranjeros que participan en protestas públicas.Además, conocemos a los nicaragüenses con una segunda nacionalidad que han recibido amenazas de funcionarios del gobierno nicaragüense debido a su nacionalidad extranjera combinada con su participación en manifestaciones recientes. Le pedimos que tenga en cuenta estos factores al decidir si participa en demostraciones. Se aconseja al personal del gobierno de los EE.UU. En Nicaragua que permanezca en sus hogares y evite viajes innecesarios, y que cuando se traslade hacia y desde el trabajo los días en que la Embajada de los EE.UU. Esté abierta al público, se recomienda evitar Rotonda Metrocentro, Rotonda Universitaria, vecindario de todas las universidades, y un área en crecimiento cerca de la UNAN basada en barricadas en constante expansión y preocupaciones de violencia. Los eventos en las últimas semanas en Nicaragua han demostrado que las ubicaciones, las rutas, los tiempos, los tamaños y la posible violencia en las manifestaciones son impredecibles. La Embajada de EE.UU. También tiene conocimiento de obstáculos que causan un acceso difícil desde y hacia Matagalpa, Granada, León y otros lugares del país, así como dificultades de transporte dentro de Managua. La Embajada tiene recursos limitados para ayudar a los ciudadanos de los EE.UU. Afectados por estas circunstancias. Hasta nuevo aviso: Todos los servicios rutinarios de ciudadanos estadounidenses (pasaportes de EE.UU., Informes de nacimientos en el extranjero, notariales, etc.) están disponibles solo con cita en https://evisaforms.state.gov. Los ciudadanos estadounidenses que necesiten documentos de viaje de EE.UU. De emergencia (solo para viajes inminentes) pueden visitar la Embajada entre las 7:30 a.m. y 10:00 a.m. de lunes a viernes, cuando la Embajada no ha anunciado un cierre. La Embajada en Managua ya no brinda servicios de visa de rutina. Información adicional está disponible en http://www.ustraveldocs.com/ni. Acciones a tomar: Si está seguro, informe a su familia y amigos en los Estados Unidos. La Embajada está recibiendo una gran cantidad de llamadas relacionadas con el bienestar de las personas. Si te sientes inseguro, haz arreglos personales para salir del país; vuelos comerciales están disponibles. No hay planes para una evacuación asistida por el gobierno de EE.UU. Excepto en una emergencia o para salir del país, restrinja los viajes y permanezca en sus hogares siempre que el área en la que vive se vea afectada por las manifestaciones y se sienta seguro en su hogar. Mantenga un suministro adecuado de alimentos, agua potable y combustible si se refugia en el lugar. Vaya a un lugar más seguro si las demostraciones se acercan a su área y puede moverse con seguridad. Monitoree los medios locales: para aquellos que no están familiarizados con las fuentes de noticias dentro de Nicaragua, 100% Noticias (también conocido como Canal 15 o Canal 63 por cable) es el único canal de noticias de televisión 24/7 en el país. Para la radio, Radio Corporación y Radio Ya son las más cercanas a las estaciones de noticias 24/7. Evite las áreas de las demostraciones. Tenga precaución si inesperadamente está cerca de grandes reuniones o protestas, y no intente conducir a través de grupos grandes y / o barricadas encontradas en la calle. Mantener un perfil bajo. Asistencia:(+505) -2252-7100 (solo para emergencias absolutas) NicaraguaEmergencyUSC@state.gov Departamento de Estado - Asuntos Consulares 888-407-4747 o 202-501-4444 Información del país de Nicaragua Inscríbase en el programa de inscripción Smart Traveler (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad Síguenos en Facebook y Twitter *Foto cortesía

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!