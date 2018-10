DENNIS MARTÍNEZ PIDE AL GOBIERNO QUE ESTADIO NACIONAL NO SE OCUPE PARA FINES DE VIOLENCIA

El ex pelotero nicaragüense de las Grandes Ligas, Dennis Martínez rechazó el uso del estadio de béisbol que tiene su nombre para promover actos de violencia. Martínez demandó al gobierno que, por respeto a él, deje de utilizarse para esos propósitos. “Me duele saber que el estadio nacional que lleva mi nombre se esté ocupando para fines de violencia, afectando a mis hermanos nicaragüenses. (El estadio es) un lugar donde yo soñaba para que los nicaragüenses nos reuniéramos a disfrutar del deporte, que llevo en mi corazón”, dijo Martínez en un comunicado enviado a medios de comunicación escritos del país.Martínez aclaró que él no tiene injerencia en el uso del estadio. “Espero que comprendan que yo no tengo ninguna injerencia para que lo usen (el estadio) de la manera que quieran usarlo las autoridades de Nicaragua, pero sí les pediría que, por respeto a mi persona, que me esforcé y llevé por muchos años sobre mis hombros representando a mi país con mucho orgullo dejen de usarlo para esos fines. Porque esos no son los valores y principios de mi persona”, expresó Martínez.El ex pelotero además, envió sus condolencias “a todas las madres de Nicaragua y, en especial, a las que han perdido un ser querido, por lo trágico y doloroso de la situación de mi país. No es lo que una madre se merece, porque gracias a Dios por ellas estamos aquí”. Durante las represiones del Gobierno por parte de antimotines y turbas, en el sector, los manifestantes han asegurado que estos se refugian en el estadio y que, supuestamente, hubo francotiradores en el lugar. *Foto AP

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!