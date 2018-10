ACCIDENTE DONDE MURIÓ MI HIJO FUE DIRIGIDO, DICE EX TENIENTE QUE FUE DESPEDIDA

La exteniente María Teófila Arauz, de 48 años, hoy sufre por la muerte de su hijo, quien murió esta madrugada en un accidente de tránsito, que para la madre fue dirigido, pues ella fue despedida de la Policía Nacional porque tenía en su estado de WhatsApp “que vivan los estudiantes” y además denunció que la Policía tenía órdenes de salir a matar a los manifestantes que están en contra del Gobierno. María Teófila llora por la muerte de su hijo El hijo de María Teófila, llamado Adolfo Enrique Castellón Arauz de 27 años de edad, andaba como taxista para sustentar ahora a la familia tras el despido de su madre. Supuestamente una conductora colisionó con él, muriendo el joven, mientras que la fémina de identidad desconocida no sufrió mayores lesiones. “Me llaman por teléfono a las 2:00 (am) y me dicen su hijo tuvo un accidente, y (preguntó) ‘cómo está’, está muerto (respondieron), me impresioné. Fuimos al lugar, estaba su carro desbaratado y pregunto por él, estaba ya muerto acostado en el carro… Me dijeron que (la conductora) era trabajadora de la Asamblea me dijeron los taxeros, otros me dijeron que era salvadoreña. Como que ese vehículo estaba esperando que mi hijo saliera”, dijo María Teófila.“Esto que le pasó a mi hijo es muy raro, es demasiado rarísimo, cómo le va a pasar algo así, es raro que una tomadora venga tan perdida. Mi hijo fue mi único sostén, porque yo no necesité de andar de policía corrupta porque tenía el apoyo de él. Después que me corren mi hijo me dijo ‘no te vas a morir de hambre mamá’, aquí vamos a trabajar, sólo se fue el pobrecito a perder su vida”, agregó la madre. La ex teniente señala que en el lugar del accidente de su hijo estaba quien el pasado 6 de mayo la despidió, su ex jefe, el comisionado mayor Vladimir Cerda del Distrito Uno de la Policía Nacional, ese día le dijo a María Teófila: “Aquí la policía es 100% sandinista, aquí la policía nacional solo se debe al presidente y a la vicepresidenta, aquí los estudiantes no son nadie, así que usted desde hoy ya deja de ser policía. Ya le revisamos sus redes sociales y miramos que usted no es una persona sandinista, y como no es una persona sandinista, usted desde hoy deja de ser policía, y ya sabemos dónde vive, ya sabemos qué hace”. Así quedó el taxi de Adolfo Enrique Castellón Arauz “Yo siento, no sé si será mi imaginación que fue dirigido, porque es raro que una persona haya llegado casi medio kilómetro más, todo por la vía contraria, nadie la miró; y el primero que me llega a saludar es ese señor (Vladimir Cerda) que otro hubiera evitado no saludarme por mi dolor… Él me dijo ‘hola María Teófila’, ahí no lo dejé hablar y le dije que si él era el culpable de toda mi desgracia, él me corrió, por culpa de él hemos pasado hambre, por culpa de él mi hijo tuvo que ir a rebuscársela a trabajar a media noche”, expresó María Teófila. El hijo de la ex teniente será enterrado mañana a las 4:00 pm en el Cementerio de Las Jaguitas. “Que se haga la voluntad de Dios, porque yo ya no puedo hacer nada, a mi hijo ya no lo voy a poder tener más. Le doy gracias a Dios y a las personas, uno me dio 100 dólares para comprar la cajita, otros me prestaron, unos me trajeron pan, gracias a esas personas gentiles, es lo que mi hijo se ganó”, comentó.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!