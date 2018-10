ASAMBLEA NACIONAL ACEPTA RENUNCIA DE ROBERTO RIVAS

Con 88 votos a favor, los diputados de la Asamblea Nacional aceptaron este martes la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, anunciada oficialmente el 31 de mayo en un comunicado conjunto entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno. La diputada suplente de Yátama, Nancy Elízabeth Enríquez, reclamó que no debieron aprobar la renuncia de Rivas sino una destitución por los actos de corrupción que ha cometido, reporta La Prensa. “Deben renunciar todos, esa jauría de delincuentes del Consejo Supremo Electoral”, expresó Maximino Rodríguez, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), asimismo diputadas del PLC pedían antes de la votación que también se pidiera justicia por los muertos en las masacres de abril y mayo.Según el comunicado conjunto entre la OEA y el gobierno de Daniel Ortega, la renuncia de Rivas obedece “a la configuración y composición del Consejo Supremo Electoral (CSE) como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes”; pero en la carta de renuncia de Rivas este explica que esta obedece a razones de salud. “Por medio de la presente, me permito presentar mi renuncia irrevocable, al cargo de magistrado del Consejo Supremo Electoral de la República de Nicaragua, cargo para el que fui electo por la honorable Asamblea Nacional, para el período de 2014-2019. La presente renuncia al cargo es por razones de salud, lo cual implica, no poder permanecer al frente de las responsabilidades que el cargo amerita y tener que ausentarme con frecuencia”, dice la carta dirigida al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras. El ahora ex magistrado Roberto Rivas, fue sancionado por Estados Unidos el 20 de diciembre del 2017, a través de la Ley Global Magnitsky, que castiga a funcionarios extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos. El 7 de febrero de este año, la Asamblea Nacional, le entregó las funciones del presidente del CSE al su vicepresidente Lumberto Campbell.

