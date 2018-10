EEUU SUSPENDE VISAS A CIERTOS FUNCIONARIOS DE ORTEGA

Estados Unidos anunció que suspendió visas americanas para ciertos funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega responsables de abusos contra los derechos humanos o de socavar la democracia en Nicaragua. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, decidió hoy retirar la visa a estos funcionarios cuya identidad no será revelada debido a las leyes de confidencialidad de visas de Estados Unidos.La nación norteamericana indica “que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos”. https://twitter.com/statedeptspox/status/1004769567971868672 Este es el comunicado del Departamento de Estado de EE.UU: Restricciones de visas contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o socavando la democracia en Nicaragua La violencia política de la policía y los matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular los estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable. El secretario Mike Pompeo decidió hoy imponer restricciones a la visa de Estados Unidos a las personas responsables de abusos contra los derechos humanos o de socavar la democracia en Nicaragua. Las personas afectadas incluyen oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud, específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia contra otros que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, socavando así la democracia nicaragüense. Estos funcionarios han operado con impunidad en todo el país, incluso en Managua, León, Estelí y Matagalpa. En ciertas circunstancias, los miembros de la familia de esas personas también estarán sujetos a restricciones de visa. No identificaremos públicamente a estas personas debido a las leyes de confidencialidad de visas de EE. UU., Pero estamos enviando un mensaje claro de que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos. Enfatizamos que la acción que estamos anunciando hoy es específica para ciertos funcionarios y no dirigida al pueblo nicaragüense. Continuaremos monitoreando la situación y tomaremos medidas adicionales según sea necesario. Estados Unidos sigue pidiendo el fin de la violencia y apoya las negociaciones pacíficas para poner fin a esta crisis.

