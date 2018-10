CPDH: “GOBERNANTE NO TIENE MISERICORDIA CON GOBERNADOS”

11:40 a.m.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) llamó inmisericorde a Daniel Ortega, pues para él es increíble ver que quienes deberían de velar por el bienestar de la ciudadanía son quienes están actuando como delincuentes. “Increíblemente en este país (ver) quien está actuando como delincuente son quienes nos deberían dar el ejemplo de respeto a las leyes y al supuesto estado de derecho, todos estos actos delincuenciales están perfectamente estructurados, algunos de estos actos son simultáneos, por ejemplo, mirábamos los ataques policiales y de parapoliciales en Las Maderas y se dieron prácticamente al mismo tiempo que la policía y grupos afines al gobierno atacaron en algunos lugares aquí en Managua”, dijo Cuevas.La CPDH ha sido uno de los organismos de defensa a los derechos de la ciudadanía que ha estado pendiente de los atropellos cometidos por el gobierno de Ortega y Rosario Murillo, y aseguran que quienes están protestando son personas desarmadas, sin embargo, la policía los ataca como si estuviesen en una guerra. “Tenemos serias dudas que quienes hayan atacado a la policía sean personas que son parte de los grupos cívicos que han estado en protestas, porque a nosotros nos consta que no tienen armas, contraria a la gente del gobierno que ha utilizado la violencia y una actitud criminal increíble, pareciera que no son nicaragüenses. Nosotros podemos ver en videos y en fotos donde la policía con AK como que está en una guerra atacando a los pobladores desarmados. Es un hecho de que quien nos gobierna, no tiene misericordia de sus gobernados”, señaló el defensor de derechos humanos. La CPDH asegura que antes de que estallara la crisis en Nicaragua, al mes recibían unas 100 denuncias, y que ahora recepcionan hasta 40 denuncias al día, solo en Managua.

