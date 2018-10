IGLESIA CATÓLICA AMENAZADA Y ATACADA POR PARAMILITARES DEL GOBIERNO

La Iglesia Católica en sus diferentes parroquias del país denuncia que está siendo amenazada y atacada por grupos paramilitares, y en algunos casos asediada por la Policía. La Arquidiócesis de Managua informó que estas “amenazas NO detendrán la labor PROFÉTICA de los obispos y sacerdotes de nuestra arquidiócesis. Seguimos orando y pidiendo que cese todo acto de violencia en nuestro país y pidiendo por la paz en Nicaragua”.El Cardenal Leopoldo José Brenes condenó y repudió los ataques en diversos puntos del país, “esta madrugada fue informado por los sacerdotes de Jinotepe que desde las 3:00 am la ciudad ha sido atacada por antimotines y grupos paramilitares. El Arzobispo lamenta y condena de igual forma la decisión del hospital público de NO recibir a los heridos. El Señor Cardenal hace un llamado a seguir buscando La Paz en un ambiente pacífico y no de violencia. De igual manera hace un llamado a las autoridades encargadas a detener los ataques en contra de la población”, publicó esta mañana la Arquidiócesis de Managua.Un comunicado de la Parroquia San Cristóbal en Zona Central de Managua, reportó que “El Padre Alfredo García, Condena y rechaza las amenazas recibidas hoy en la mañana en las Instalaciones de nuestra Parroquia por grupos paramilitares. Responsabilizamos a esos grupos de cualquier cosa que hagan en contra de nuestra Parroquia. Agradecemos a la comunidad que ha estado pendiente de nuestra Parroquia y les invitamos a estar en constante oración” La Parroquia San Juan Bautista en Masatepe, denunció amenazas en su contra. “Los Obispos y sacerdotes realizan su labor profética en medio de estos hechos de terror que ocurren en toda Nicaragua. Oremos por ellos”, indicó el templo a través de Facebook.“Nuestra Parroquia fue objeto de vandalismo esta noche, cuando tocamos las campanas para alertar a la población, un sujeto encapuchado se dirigió hacia nuestro templo y nos amenazó con un arma de fuego, proveniente de la Alcaldía. También tiraron un mortero contra nuestro templo, a la vez, nos amenazaron que si continuábamos sonando las campanas se meterían a la Iglesia”, denunció La Parroquia San Juan Bautista.

