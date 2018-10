DIÁLOGO NACIONAL: GOBIERNO RECHAZA SUPERVISIÓN DE LA CIDH, ONU Y UNIÓN EUROPEA

Nicaragua necesita restablecer la justicia. No se puede tomar ninguna decisión sobre una sociedad que favorece la impunidad", agregó.

En el primer bloque del Diálogo Nacional, que se desarrolla en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, llamó a un momento de reflexión luego de que los representantes de la sociedad civil y Gobierno no llegaron a un consenso. Antes de concluir la primera parte del Diálogo, la CEN compartió su propuesta -al no tener un acuerdo entre ambas partes- que centra la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU y participación de la Unión Europea. "Les pedimos a cada uno de ustedes de manera personal que escuchen la propuesta de la comisión de mediación... en nombre de los señores Obispos, la propuesta que sometemos es: urgir la presencia de la comisión internacional de derechos humanos en Nicaragua. Solicitar con este mismo carácter de urgencia que la CIDH anuncie los miembros del grupo internacional de investigaciones para Nicaragua que tendrían que trabajar por seis meses para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y acto de violencia. La identificación de los responsables y un plan de atención integral a las víctimas para que se alcance efectiva justicia", dijo Monseñor Rolando Álvarez. La propuesta sometida a votación no logró el consenso, puesto que solo los representantes de la sociedad estuvieron a favor. Monseñor Álvarez lamentó el actuar del Gobierno porque "creemos que la propuesta no dañaba a nadie y le hacía muy bien al país". "Realmente es lamentable, deplorable, triste que no podemos llegar a un acuerdo en este sentido. Si hay algo que todos debemos desear es que se establezca la verdad y se deslinde responsabilidades. El pueblo lo exige", expresó por su parte Monseñor Silvio Báez.Baéz recordó que este sábado 16 de junio se cumple el mes que la CEN dio para llegar una solución por medio del Diálogo. "No queremos retirarnos de la mesa. Creemos que es la única posible cívica y si no llegamos en acuerdo en algo tan elemental que nos hace bien a todo podemos estar poniendo en peligro la estabilidad de la nación", reflexionó Silvio Báez. La CEN pidió un receso para que ambas partes puedan reconsiderar la propuesta. Dentro del programa del Diálogo se abordó los temas de derechos humanos, algo que el Gobierno desvió al tratar nuevamente los tranques.