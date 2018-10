MUEREN CUATRO ADULTOS Y DOS NIÑOS EN INCENDIO PROVOCADO POR PARAMILITARES EN EL BARRIO CARLOS MARX, EN MANAGUA

#Nicaragua Con estupefaccion y desgarro me entero de la muerte de unos niños en su casa esta mañana en El Barrio Carlos Marx, Managua. Quemados vivos! No hay explicacion ni justificacion posible! Hasta cuando? Basta ya!! — Antonia Urrejola (@totonia68) 16 de junio de 2018

Por su parte Antonia Urrejola, comisionada de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), repudió el hecho: "Es imperativo investigar y determinar responsables inmediatamente. Se debe cesar la violencia!". "No hay explicación ni justificación posible", agregó. Mientras que Luis Almagro, en su cuenta de Twitter, compartió: "Condenamos este acto de terror que es un crimen de lesa humanidad y que no puede quedar impune"."Le gente no quiere diálogo, lo que quiere es que Daniel se vaya", gritaban los pobladores.Así quedó el interior de la casa de la familia Óscar Velásquez./Foto: Cortesía

