PIDEN PROTECCIÓN PARA SOBREVIVIENTES DE INCENDIO PROVOCADO POR POLICÍA Y TURBAS DEL GOBIERNO

6:02 a.m.

El abogado defensor de los sobrevivientes del incendio en el barrio Carlos Marx, Álvaro García Poveda, pidió a los organismos internacionales de derechos humanos la protección para Cinthia Velásquez y Javier Pavón ante represalias que pudieran tomar la policía y el mismo Gobierno. "Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH para que toda la familia de estas víctimas le den protección y lo necesita porque precisamente porque la Policía Nacional no puede investigar estos hechos porque está parcializada", dijo el abogado, quien también pidió por la seguridad de los demás testigos."Hacemos un llamado para que le presten apoyo y protección de carácter urgente a esta familia... la policía hará todo lo posible para tapar evidencia. Esta gente está amenazada y está haciendo perseguida. Hacemos un llamado al doctor Carmona para que se aboque a esta familia", agregó. El abogado desmintió que la familia sea sandinista a como aseguró el diputado Edwin Castro. "Ellos (los sandinistas) solo quieren salir impune ante situación". "Que se vaya (presidente) porque ellos no me van a reponer a mi familia", dijo una de los sobrevivientes.

