AGUIRRE SACASA: CARLOS TRUJILLO LE TRAJO MENSAJE A ORTEGA  

Para el ex embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Aguirre Sacasa, el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, no vino a hacer turismo a Nicaragua, y le pasará un mensaje al presidente Daniel Ortega que va en la misma línea del primer enviado del congreso de estados unidos Caleb McCarry quien se reunió con Ortega y según las fuentes aceptó rendirse y adelantar las elecciones de acuerdo a los puntos establecidos por la Conferencia Episcopal. “Yo lo que sé es lo siguiente: él no viene a hacer turismo. Recuerdo que cuando él fue entrevistado allá en la OEA, habían preguntas muy duras para con él, él dice yo no conozco a Nicaragua, nunca he estado allí y necesito familiarizarme con Nicaragua. Si él va a ver a Daniel Ortega es para pasarle un mensaje, y yo me imagino que ese mensaje va a ser un complemento al mensaje que en su momento le pasó Caleb McCarry, el asesor principal del Senado norteamericano para asuntos internacionales. Nicaragua ya está en la pantalla del radar de los Estados Unidos, lo tengo claro por estas dos visitas de personas que son importantes, uno en el Senado norteamericano y otro en la diplomacia norteamericana”, dijo Aguirre Sacasa.El ex diplomático expresa que Estados Unidos está consiente que hay un problema en Nicaragua, reflejado también en importantes medios norteamericanos, quienes “están sacando la noticia nuestra y comentarios en editoriales. Creo que los Estados Unidos vienen aquí en un plan de ver cómo a lo mejor le dan una escalera a Daniel Ortega, pero cuando invierten en dos visitas así, ellos verían con muy malos ojos que no se aprovechara de esa escalera a Daniel”, señaló. Aguirre Sacasa comentó que “fue un error colosal de criterio de Daniel estar reprimiendo en Masaya, dejando seis muertos y otros en Carazo, en el mero día que llegó acá Trujillo”. Agregó que el país no puede “aguantar un mes más de esto, ya llevamos 2 meses, ya llevamos 200 muertos, 2 mil heridos, quién sabe cuántos desaparecidos, y economía que está colapsando. La visita del embajador Trujillo ayuda a que lleguemos en un desenlace rápido y democrático con justicia para nuestro país”, concluyó.

