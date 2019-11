10:40 a.m.

La historia de abuso y exilio de Zoilamérica Narváez a manos de Daniel Ortega, será presentada en España, segú lo destaca https://www.despacho505.com/ Exiliada es el título del documental de la cineasta nicaragüense Leonor Zúniga en que se narra la historia de la mujer que paga con exilio el haberse atrevido a denunciar a Ortega por abuso sexual, en un momento en el este que se aferra al poder mediante el control de la fuerza.

La primera proyección del corto será en la capital española con acceso libre, anunció la Asociación Nica Libre, organizadora del evento.

Nica libre informó que el objetivo de la presentación de Exiliada es para promover una reflexión en torno al silencio cómplice de las violaciones de los derechos humanos y la violencia sexual contra las mujeres en Nicaragua.

También persiguen denunciar la impunidad que cubre a aquellos que gozan de privilegios: poder económico, religioso o político, como es el caso de Ortega.

“Este film surge en un momento en el que cabe recalcar que existe un paralelismo claro entre las violaciones a los derechos humanos de la población civil y cómo el régimen se ha escudado en el poder y lo ha usado para campar a sus anchas y permanecer impune”, dice una de las organizadoras.

El film que ha sido presentado en varios países con gran éxito. México, Costa Rica, EE,UU, Brasil, Canadá y en la República Checa han abierto las puertas a esta obra fílmica de Leonor Zúniga.

En Europa, recorrerá Polonia y España, esta última debuta en cartelera el viernes en Madrid a en la Sala Artistic Metropol, a las 5:45 de la tarde.

También será presentado en Barcelona, Zaragoza y A Coruña durante las próximas dos semanas, con la participación de su directora, Leonor Zúniga.

DOCUMENTAL ACTUAL Y NECESARIO

Los promotores del documental esperan un lleno completo en todas las localidades, porque “es un documental que relata una historia íntima y que trata de forma muy cercana la vivencia de Zoilamérica”, destacan.

Afirman que Exiliada es una evidencia de muchos casos de abuso de poder que ocurren en el país, y de cómo actúa el sistema corrupto para encubrir una violación de semejante gravedad, igual que tantas otras.

Consideran relevante poner en perspectiva esta situación en este momento, cuando en Nicaragua no existen garantías de justicia para las víctimas de la represión a las manifestaciones cívicas, a quienes sufren persecución y tienen el exilio como la única salida.

Aquellos que han visto este documental lo valoran de “pertinente, actual y necesario”.

“Su historia es uno de los temas más sensibles para el Gobierno de Nicaragua”, declaró Zúnica cuando presentó el tráiler de este documental que fue grabado en secreto y bajo fuertes medidas de seguridad.

“Para la mayoría de los medios de comunicación de Nicaragua la historia de Zoilamérica es el mayor escándalo político de la historia contemporánea del país. Para mí, sin embargo, es la historia de cientos de mujeres que deciden levantar su voz y denunciar a los abusadores sexuales, y en respuesta, son castigadas, censuradas y/o ignoradas por sus familias, su iglesia o su partido”, expuso la cineasta al explicar a los medios de comunicación su decisión de enfocar su narrativa “en el impacto que tuvo el abuso sexual en la relación con su familia, su padre, su madre y su hijo. Un espejo en donde espero que muchas familias encuentren un punto de reflexión”, resaltó.

EL TESTIMONIO DE ZOILAMÉRICA

Exiliada, el documental sobre el abuso y exilio de Zoilamérica Narváez narra en 24 minutos el abuso sexual que sufrió la hija de Rosario Murillo, por parte de su padrastro, Daniel Ortega.

“Tuve que explicarle a mi hijo que a mí me pasaron cosas muy feas con mi padrastro y mi mamá no me creyó”, dice la protagonista de esta historia al contar cómo ha manejado su drama, cuando su propia madre, primera dama y vicepresidente de Nicaragua, fue cómplice y llegó a desacreditar su denuncia.

La historia se desarrolla en el momento en que Daniel Ortega compite por cuarta vez al cargo de presidente de Nicaragua, en las elecciones de 2016, esta vez con Rosario Murillo, la madre de Zoilamérica, como candidata al cargo de vice presidenta.

“Es un espejo en el que tenemos que mirarnos como sociedad para transformar la falta de justicia que ella y otro sinnúmero de mujeres enfrentan al ser cuestionadas por denunciar a sus agresores”, la Asociación Nica Libre.

¿Cuál será la reacción del régimen ante el documental? “No tenemos constancia de las reacciones del régimen. Esta historia en su momento consiguió tambalear la reelección de Ortega en 1998, así que no creemos que le haga gracia al dictador o a Rosario Murillo que se siga hablando del tema y que se dé a conocer”, responden los organizadores.

EXILIADA POR ESPAÑA

Exiliada, el documental de Leonor Zúniga, que cuenta la historia de abuso y exilio de Zoilamérica Narváez, debuta en la capital española el mañana viernes 8 de noviembre.

El viernes 15 se proyectará en Zaragoza, en el CMU Pedro Cerbuna a las 7:00 de la tarde. Luego, será llevada a Santiago de Compostela, el 16 de noviembre, a sala Numax, en dos tandas: 12:30 y 2: 00 de la tarde.

La proyección en Barcelona será el 13 de noviembre en la Casa America Catalunya C/Còrsega 299

