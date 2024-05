Miss Universo Sheynnis Palacios rumbo al Festival de Cannes en Francia

Equipo de Periodistas

Mayo 11, 2024 03:59 PM

La actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, continúa su gira por Europa con escalas en Francia y Grecia, prometiendo cautivar a públicos con su belleza, carisma y talento.

El reconocido zar de la belleza, Osmel Sousa, confirmó que Sheynnis Palacios, será una de las principales protagonistas del Festival de Cannes en Francia que se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo de 2024.

"Yo que voy para el Festival de Cannes ahora acompañando a la Miss Universo, vine aquí a hacer un pequeño arrase de cosas que me sirven allá porque son bellísimas", afirmó el zar de la belleza en un video compartido a través de sus redes sociales.

“Zara regresó en grande a Venezuela y yo como el zar de la belleza no podía dejar de venir a ver una de las tiendas más hermosas del mundo que Zara ha inaugurado en el centro comercial Sambil de Caracas. Me lo llevo todo porque me voy al Festival de Cannes con la Miss Universo”, escribió en una publicación de Instagram.

Visita a Grecia

La reinante Sheynnis Palacios hará historia en Grecia al visitar ese país como la primera Miss Universo en los últimos 70 años durante el Europe Tour 2024 del 18 al 21 de mayo, según reveló el Concurso Nacional de Belleza GS HELLAS que tiene la franquicia de Miss Universo griega.

“Grecia fue seleccionada a través de la institución nacional de belleza GS HELLAS, para ser uno de los países que acogerá al personal de la organización Miss Universo”, se lee en el anuncio oficial donde especifica que la visita de Sheynnis Palacios será de tres días.

Añade que en la visita de Palacios están involucrados autoridades de alto nivel como El Parlamento Helénico, el Ministerio de Turismo, el Club de Oficiales de las Fuerzas Armadas, el Museo de la Acrópolis, para participar activamente en esta magnífica acción.

“En 74 años de Kallistia esto nunca ha vuelto a suceder! Estamos orgullosos de difundir de esta manera las vistas históricas y la cultura de nuestro país, ya que todo esto se mostrará en todo el mundo”, se lee en la publicación oficial de Star & Mr GS Hellas.

Sheynnis Palacios en Albania

Mientras tanto, Sheynnis Palacios, se encuentra en Albania en una visita oficial que durará hasta el 13 de mayo. Durante su estancia, la joven nicaragüense ha estado promocionando la marca Miss Universo.

Palacios ha participado en diversos eventos, donde ha tenido la oportunidad de conocer a personalidades importantes del país y de interactuar con el público albanés.

En cada una de sus apariciones, la Miss Universo ha demostrado su amabilidad, inteligencia y compromiso con las causas sociales.

Su presencia en Albania no ha pasado desapercibida. Numerosos medios de comunicación locales han cubierto sus actividades y las redes sociales se han llenado de elogios hacia ella.

Un ejemplo de esta admiración es el reciente video compartido por la maquillista albanesa Blerta Kasalla en su cuenta de Instagram. En el clip, la maquillista asegura que embellecer a Sheynnis Palacios ha sido la experiencia más grande de su carrera.

“Me siento honrada de cuidar la imagen de la Miss más hermosa del universo en su gira de 3 días por Albania… La experiencia más hermosa y especial de mi carrera hasta ahora”, escribió.