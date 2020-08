Mujer muere al ser atropellada por policía que sacó arma a testigos

Un oficial de la sancionada policía sandinista atropelló a tres ciudadanos, de los cuales uno falleció de forma instantánea y otros dos resultaron gravemente heridos siendo trasladados al Hospital Regional Santiago de Jinotepe en Carazo.

Los familiares y vecinos de las víctimas pretendían linchar al policía, quien sacó su arma de reglamento amenazando a los pobladores que exigían justicia. En un vídeo que circula en redes sociales, los pobladores denunciaron que el involucrado les aseguró que no le iba a pasar nada porque era policía.

Una familiar de las víctimas condenó la actuación policial “Es mi sobrino, iba con su papá y su tía, venían de donde su abuela iban para la casa. Un muchacho nos llegó a avisar que hubo un accidente, no, nos imaginamos que era ellos, el niño iba grave e inconsciente, los hayamos tirado en la carretera la señora ahí dónde está, el papá más para allá y el niño más adelante en el camino. Este maldito (policía) dice que es policía y que como es policía no le van a hacer nada, los malditos ¿que vinieron hacer? a quitar una alma, que el maldito policía nos estaba amenazando con un arma y vino un muchacho y se la quitó porque nos estaba amenazando, ahora ellos vienen y viene preguntando por la arma, ellos no preguntan por las vidas humanas, lo que les interesan son les interesa el arma, viene la policía y lo mete adentro como que si fuera un rey y no un asesino”, reclamó la tia del infante.

Leer más: Allanan casa de la familia Alonso en León, opositores de la dictadura Ortega Murillo

Otra familiar también exigió justicia "Qué se haga justicia sólo porque es un policía esto va a quedar impune, ¿por qué van a ir encubriendo al policía? porque siempre cubren a un policía, los policías no pueden encubrir a otro policía, saca el arma queriéndonos disparar, eso no es justo, que se haga justicia, que se haga justicia", exigió la mujer.

El policía fue acuerpado por oficiales de una patrulla llegó al lugar. El oficial conducía el vehículo placa M-145 942.

Los heridos de gravedad son Pedrito Moisés Gaitán Álvarez de 8 años de edad y su padre Cleo Álvarez Altamirano. Las víctimas se trasladaban en una motocicleta. El accidente se registró en el sector conocido como “La Chona” kilómetro 31 carretera sur.