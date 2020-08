Allanan casa de la familia Alonso en León, opositores de la dictadura Ortega Murillo

La señora Marcela Alonso Gómez denunció que la sancionada policía sandinista al mando del Comisionado Fidel Domínguez en León, allanó ilegalmente su vivienda, sin tener una orden judicial.

Alonso informó que al regresar del trabajo en horas de la tarde encontró su casa rodeada de patrullas policiales y más de 15 oficiales, quienes le manifestaron que tenían que catear la vivienda por una supuesta denuncia de “venta de droga” y “tope de cosas robadas”.

“Querían entrar a mi casa y pregunté ¿que si tenían alguna orden para entrar?, pero respondieron que si no abría la puerta iban a entrar a la fuerza, opté por abrir la puerta para que no me destruyera la verja, entraron en la casa y les pregunté que ¿cuál era la situación por que el cateo?”, manifestó Alonso.

Según la denunciante, cuando preguntó por la orden judicial, una oficial de policía le respondió que “la policía no necesita orden judicial para catear una casa eso no funciona aquí, un vecino puso una denuncia que aquí venden droga y que es tope de cosas robadas; entonces le respondí, mira mamita si aquí tuviéramos cosas robadas, mi casa no sería tan humilde, puede pasar a revisar ahorita y abrí cada una de las puertas de los cuartos” manifestó.

En el allanamiento ilegal, los oficiales de policía sustrajeron una computadora y un teléfono celular “antes de irse nos obligaron a ponernos a la orilla de la pared y tomarnos una foto, la tomó un hombre con una camiseta negra que no andaba vestido de policía”, informó Alonso.

La familia Alonso de la ciudad de León ha sufrido en carne propia los ataques directos de la dictadura Ortega-Murillo. La tarde de hoy, la Dra. Marcelita Alonso fue nuevamente víctima de estas arbitrariedades. @DraMagdaAlonso pic.twitter.com/Zv3YjMScCu — Maradiaga (@maradiaga) August 29, 2020

La abogada Yonarqui Martínez denunció el atropello a los derechos humanos de la familia “Han allanado de manera ilegal a la dra Marcelita Alonso médico pediatra de león.Le han sustraído una computadora y un celular”, escribió.

Atropello inminente a los derechos humanos. Han allanado de manera ilegal a la dra Marcelita Alonso médico pediatra de león.Le han sustraido una computadora y un celular.Policia continúa violentando los DDHH. Que informalidad en el recibo policial. pic.twitter.com/VPElZ516BC — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) August 29, 2020

Los oficiales de la policía se mantienen apostados a pocos metros de la vivienda de la familia Alonso en León.