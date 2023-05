Buscan a nicaragüense en El Salvador por el rapto de una niña: “Mamá, usted sabía que yo estaba enamorada”

La madre de la menor denunció que presuntamente la menor salió de territorio salvadoreño con rumbo a Nicaragua junto al raptor identificado como Gustavo Adolfo

Una madre salvadoreña de nombre María del Carmen Abarca denunció que su hija de once años fue raptada por un nicaragüense a quien únicamente identificó como Gustavo Adolfo, de 35 años, tras encontrar un papel en el que la menor supuestamente le confesaba su enamoramiento y su huida a Nicaragua.

“Mamá le dejó este papel para que no se asuste, cuando ya no esté. Pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo Adolfo. Así que, me fui con él para su país, Nicaragua”, dice la carta que presuntamente fue escrita por la menor.

El caso fue reportado a las autoridades salvadoreñas y fue la madre quien se encargó de hacer la denuncia a través de las redes sociales, la cual no tardó en viralizarse.

En un corto video que se divulgó este lunes la menor desmintió que tuviera once años de edad y aseguró tener catorce, además agregó que no quería estar en casa de su progenitora porque sufría maltratos.

“Ya no quiero estar allá, allá mucho me maltratan, me mandan a trabajar, me quitan casi todo el pisto me dejan solo diez dólares”, dice la pequeña al momento que voltea a ver hacia un lado del teléfono y expresa que se quiere quedar con el supuesto raptor porque “yo lo amo” y repite que no quiere irse.

Otro caso en Nicaragua

El colectivo Venancia denunció la desaparición de la quinceañera Felicita Del Carmen Rodríguez Guido en el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia, según familiares salió de su casa sin zapatos, solo vistiendo un pantalón celeste y una camisa floreada.

Si alguien tiene información puede llamar a los números Tigo 81220641, al 118 de la Policía Nacional o 8337-0993 de canal 25 El Jícaro.

Datos crudos

Según un informe de la Defensoría Pública de Nicaragua 356 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales en el año 2022.

“La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es una violación de mucha gravedad a los derechos humanos de las féminas y su impacto en las mujeres se refleja de forma inmediata o a largo tiempo con secuelas físicas, sexuales, psicológicas e incluso con muertes”, expresó Clarisa Indiana Rivera, directora de la Defensoría Pública.