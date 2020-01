Gabriel Leónidas Putoy fue retenido por agentes de la policía sandinista el pasado 9 de diciembre

La mañana de este martes el excarcelado político, Gabriel Leónidas Putoy, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos(CPDH), la agresión, persecución y amenaza de cárcel que sufrió por parte de la Policía Orteguista, al ser retenido en las cercanías de los Altos de Masaya este lunes 9 de diciembre.

Según Putoy viajaba en una motocicleta, en compañia de un exalumno, al momento de ser retenido por agentes de la Policía Sandinista, quienes le solicitaron sus documentos y al ser identificado por parte del oficial Sandinista como exreo político, fue amenazadó con ser llevado detenido nuevamente.

Asímismo expresó que la motocicleta en la que viajaba no era de su propiedad, sin embargo luego de ser amenazado el policía Sandinista el vehiculo fue confiscado, también mencinó que los oficiales querían colocarle drogas por lo que procedieron a huir del lugar.

«La moto no es ni mia, no se porque la detienen, la moto tiene todos los papeles legales. No se porque nos golpearon y nos querian poner drogas. Es logico ya con drogas cualquiera se va, yo no andaba drogas, entonces nosotros nos corrimos», agregó el excarcelado politico.