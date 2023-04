Joven nicaragüense busca una oportunidad en Guatemala para dar a conocer su talento vocal

Este joven soñador de origen campesino contó a 100%Noticias que dejó su país cargando solo una mochila de ilusiones, comiendo algunas veces para continuar su camino con el firme propósito de que su interpretación musical sea escuchada

El nicaragüense Clinton Usiel Moncada Chacón, de 27 años, contó a 100%Noticias que lleva tantos años esperando una oportunidad en el campo musical que no dudó en cruzar tres países para viajar a Cobán, Guatemala para darse a conocer a través de Qana' Gladys, una tienda dedicada a la venta de trajes típicos, pero también a brindar apoyo a artistas guatemaltecos que recién comienzan su carrera artística.

Moncada creció en una comunidad de Santa María, Nueva Segovia al norte de Nicaragua, al igual que sus padres y abuelos se dedicó a los trabajos agrícolas en donde cada jornalero a duras penas obtiene 150 córdobas al día.

Este joven segoviano dice traer el amor por la música en la sangre, sus tíos, primos y demás familiares de fervientes raíces evangélicas tocan instrumentos en eventos religiosos y desde que era niño admiraba a artistas internacionales con voces prodigiosas del género ranchero y a músicos nacionales como Bismarck Martínez, mejor conocido como “El Niño de Oro”.

Está convencido que tiene talento “cuando canto yo siento que me apasiona cantar con sentimiento” dice que su deseo es demostrarlo más allá de la frontera y se preocupó por sacar su pasaporte para poder viajar por los países centroamericanos. La falta de recursos no fue impedimento para perseguir su sueño.

“Me vine desde Santa María, luchando por una sola oportunidad, sin importarme nada y como dicen aguantando hambre es que solo me vine con 1,800 córdobas y en Aduana de Honduras me los cambiaron y solo me dieron 1,200 lempiras”, dice Moncada. Entre pasajes de buses, hospedajes y uno que otro tiempo de comida se le acabó el dinero sin llegar a su destino.

Estando en Honduras, recibió apoyo económico para continuar su viaje a Guatemala donde recientemente llegó, pero todavía espera ser escuchado y a través de un video aprovechó para dar a conocerse y tiene la esperanza que su interpretación logre impactar más que a los encargados del estudio de grabación a los usuarios de las redes sociales porque son ellos quien reconocen el talento.

Dice estar confiado en que se le van a abrir las puertas en Guatemala y en caso de no ser apoyado está dispuesto a no darse por vencido y seguirá intentando dar lo mejor, está consciente que muchos le darán ánimo para no rendirse y que algunos expresarán comentarios hirientes a través de las redes sociales.

“Mi sueño es ser un cantante y no dejar de luchar mientras yo tenga vida. Yo sé que si yo salgo adelante podré sacar a mi familia adelante. Mis padres ya están mayores y quiero corresponder a lo que ellos han hecho por mí ahora que soy yo adulto”, reflexiona.

Cuenta que se decidió por la música, aunque ya había cambiado de trabajo y llegó a ser parte del Ejército de Nicaragua y luego de la Policía, dejó la estabilidad laboral, a su familia y todo para perseguir una oportunidad en el arte vocal.

Clinton Moncada también pide a los nicaragüenses un voto de confianza para representar a su patria con orgullo en el extranjero y finalmente lograr su sueño. “Pido que por favor compartan el video y aquí pues yo voy hacer todo lo que Dios me permita hacer para dar la cara por mi país y no los voy a defraudar”, puntualiza.