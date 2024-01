Grupo de Danza folklórica nicaragüense en Costa Rica pone a bailar a ticos y nicas por igual

Matilde Larrosa

Enero 21, 2024 08:00 AM

Raíces de mi tierra es un grupo de danza folklórica nicaragüense integrado por generaciones de migrantes que se movilizaron a Costa Rica desde los años 90s y en la reciente oleada migratoria a partir del 2018. Nace en junio del 2022 con la intención de conservar y transmitir la pintoresca cultura de Nicaragua a los compatriotas que están lejos de su tierra, en especial a los jóvenes y niños.

Sus miembros son 18 personas cuyas edades oscilan entre 12 y 65 años y desde sus posibilidades desempeñan diferentes funciones en el grupo; cuentan con coreógrafo, mánager y como artistas autogestionados, realizan constantes ventas de patio para financiar su trajes que son elaborados por manos nicaragüenses, maquillaje, accesorios y transporte a las diferentes actividades donde son invitados.

Al Sonar de la Marimba se desborda San José

Con una reciente trayectoria, han identificado alta demanda tanto de costarricenses como de la diáspora nicaragüenses por deleitarse con los bailes como “Aquella Indita”, “El Grito del Bolo”, “La Danza Negra” y “El Güegüense o Macho Ratón” tanto así que en 2023 fueron invitados a ser parte de las tradicionales “pasacalles”, desfile de bandas musicales y mascaradas propio de Costa Rica.

“La Municipalidad de Sagrada Familia, en San José nos invitó a un pasacalles; hicimos una presentación en la iglesia y luego salimos a desfilar. Hubo mucho respeto para nosotros, en las casas sacaban banderas de Nicaragua y varios niños nos pidieron desfilar con la bandera.” Cuentan con emoción Isabel Narváez y Octavio Talavera, coordinadores de la logística del grupo.

Grupo de danza folklórica Raíces de mi tierra. 100% Noticias.

“Yo me emocioné al ver la aceptación del pueblo costarricense al ver un grupo nicaragüense, nos iban siguiendo y les llamó la atención ver el baile del Viejo y la Vieja.” Comenta Carlos Monterrey, originario de Bluefields y quien lleva consigo una máscara del Macho Ratón con la que se presenta en diversos escenarios incluyendo fritangas populares en San José. “Yo solo quiero llevar un poco de nuestra tierra a quien esté lejos de ella”, expresa.

La Danza como Terapia

Entre sus integrantes se encuentran personas con diversos oficios; obreras, emprendedores, trabajadoras sociales, estudiantes, futuros aviadores y químico industrial. Se reúnen una vez por semana para ensayar y aunque todavía no tienen un espacio fijo, muchas personas les han facilitado salas de casas de habitación o espacios en albergues.

Cada uno de ellos tiene una historia con la danza, desde sus épocas viviendo en Nicaragua, han sido parte de diferentes grupos de forma amateur y profesional, tal es el caso de Jorge López, originario de Managua y quien tuvo compartió con la reconocida bailarina y folklorista Haydee Palacios durante diez años y llevó una formación de tres años en la Escuela Nacional de Danza, ahora llamada Academia Nicaragüense de la Danza. Actualmente Jorge es el coreógrafo de Raíces de mi tierra, donde además imparte talleres de teoría de la danza.

“Vamos a cumplir seis años de estar en este país y antes de conocer a Raíces mi tierra no teníamos vínculo social con nadie, cuando me integré al grupo me sentí tan acogida, el calor nicaragüense no lo había sentido en años y así pasa con mi hijo también. Para mí este grupo vino a sacarnos del estrés en el que vivíamos, yo feliz aquí.” Dice Maribel Fonseca, quien luce un traje azul y blanco con finos acabados y sacuanjoches en su pelo.

El grupo posee lineamientos de valores que invitan a la democracia y al consenso, las decisiones importantes siempre las toman en equipo y dentro de lo que pudiera considerarse un “hobby”, expresan que apuntan siempre al profesionalismo y la disciplina. Aspiran a sumar integrantes incluyendo personas costarricenses, para interpretar danza propia del folklore del país que los ha recibido.

Si usted desea contratarles o colaborar para su sostenibilidad, puede contactar a Octavio Talavera, representante del grupo al +506 71603438.