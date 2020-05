Periodista de La Nación observó un ovni triangular y negro en Nicaragua

Fabrice Le Lous quedó impactado durante meses por lo que vio. Él cree que debe haber vida inteligente en otros planetas

El periodista de La Nación Fabrice Le Lous tuvo una experiencia fascinante al ver un ovni en el 2012. Él observó el aparato en casa de unos familiares en Juigalpa, Chontales, en el hermano país de Nicaragua.

El avistamiento ocurrió entre la noche del viernes 22 de junio y la madrugada del sábado 23 de junio de aquel año. Según Lous, él y un primo observaron durante al menos 20 segundos un objeto volador negro, que tenía forma triangular y con luces en cada punta de los triángulos.

El avistamiento de Fabrice fue publicado por La Nación este domingo 3 de mayo en la revista Dominical en la cual describe con pelos y señales cómo pasó todo, aunque La Teja lo contactó para conversar, vía WhatsApp, un poco más sobre aquella experiencia. Fabrice cuenta que él vivía en Managua en esos años y que los fines de semana acostumbraba jalar con su primo, Gerardo, a Juigalpa, donde estaban sus familiares y donde tuvo el avistamiento.

“Desde hacía un par de meses, nos habíamos acostumbrado a observar el cielo con un telescopio refractor. Mi primo, estudiaba Medicina y era más entusiasta con el tema del cielo nocturno, pero yo siempre lo acompañaba. Él encontraba los astros que veríamos y yo me maravillaba al verlos.

“Estuvimos unos minutos en el amplio patio esperando que se disipara el cielo para usar el telescopio, pero por ahí de las 12:40 de la madrugada decidimos volver a casa. “Mi primo fue a guardar el telescopio, pero duró un poco más de la cuenta y de pronto comenzó a llamarme, mirando algo a la distancia. Yo no fui de inmediato porque pensé que bromeaba, pero comenzó a gritarme, agitado. Me acerqué a él y miré en la dirección hacia donde señalaba.

- ¿¡Podés ver eso!?, me preguntó emocionado. Lejos, pero relativamente bajo (más abajo que las nubes), un triángulo negro volaba calladamente en el cielo juigalpino. “Era un triángulo negro con luces anarajandas, pero tenues en sus puntas. Tres luces. El objeto volaba de una dirección a otra a altas velocidades y se suspendía de repente, antes de retomar su rumbo en una dirección diferente, otra vez muy rápido. No escuchábamos más que una ligera ventisca en los árboles. El triángulo rasgaba el cielo sin hacer ruido. La visión, que en su momento parecía mágica, duró unos 20 o 30 segundos, pero recuerdo que me parecieron horas.

“Al cabo de esos segundos de aparente vuelo lejano y calmado, el triángulo se posicionó más o menos encima nuestro y se hizo más grande en cuestión de segundos. ¿Se acercó a nosotros? No lo sé, pero esa fue la impresión que nos dio... en el momento en que el triángulo aumentó su tamaño considerablemente, salimos corriendo hacia la casa con el pulso acelerado”, dice Fabrice, quien en ese momento tenía 22 años.

Esa experiencia mantuvo a los jóvenes inquietos por mucho tiempo y dio pie para que buscaran información en Internet y se dieran cuenta que no son los únicos que han visto esos objetos. Al preguntarle si cree en los extraterrestres, Fabrice, de 29 años, comentó que no hay forma de comprobarlo, pero cree que el ser humano comparte el universo con otros seres, pues para él, tiene que haber vida inteligente en otros planetas.

"Sinceramente me gustaría vivir esa experiencia de nuevo y como lo revelé en la crónica, la experiencia del avistamiento fue chocante y me invadió cierto miedo, tras leer y ver documentos en Internet. No es un buen recuerdo, pero si pudiera revivir algo así de raro, de único, me gustaría por curiosidad, ya que ahora sé más sobre estos fenómenos que en 2012.

“Me dio miedo porque en Internet hay todo tipo de testimonios, documentos del FBI y de la CIA en sus web oficiales que corroboran relatos desde hace años, en el mundo. Todo eso junto al avistamiento del triángulo negro, fue una sobrecarga de información que me provocó insomnio e incomodidad por meses”. Fabrice comentó que el volvieron a ese patio todas las semanas por al menos tres años más, pero no volvió a pasar nada.

Menos comunes Los ovnis triangulares son los menos comunes de observar, según los reportes. Les consultamos a dos expertos sobre este tipo de platillo volador. “Hay platillos voladores tipo disco, el más común, luego están los cigarros que son más grandes y alargados y los triangulares que en realidad son los menos comunes”, dijo el investigador del tema Raúl González, quien es ingeniero.

Dijo que es especulativo hablar de razas diferentes para cada tipo de ovni, pero lo que sí es un hecho, según él, es que están acá. Alejandro Sáenz, arquitecto herediano acostumbrado a tomar fotos y videos de ovnis, dijo que nunca ha tomado imágenes de uno triangular.

“Desde el punto de vista de la ufología es un fenómeno relativamente novedoso (de los ochenta para acá). “No sé si son de alguna raza específica, pero entiendo que los extraterrestres que nos visitan viven entre nosotros”