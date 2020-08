Padre salva a sus tres hijos de morir ahogados y muere como un héroe

Jonathan Stevens murió luego de salvar a tres de sus hijos de morir ahogados en una playa en Gales del Norte este domingo, Joff, como lo conocían todos, tenía 36 años. Todos sabían de su valentía, pero lo que nadie imaginaba era que además de ser un excelente padre, era un verdadero héroe.

Su esposa Laura Burford aseguró “Murió como un héroe, salvando a nuestros bebés”, pues era la hora del almuerzo y vio que algo no estaba bien con ellos luego de que la marea comenzara a subir peligrosamente, Stevens estaba con parte de su familia en la playa de Barmouth cuando tres de sus siete pequeños comenzaron a luchar contra las corrientes del agua. Intentó trasladar a tres de sus hijos de entre 12 y 10 años -que habían quedado atrapados en la marea alta- a un lugar seguro.

La esposa de Jonathan Stevens en una breve carta que hizo llegar a los medios, diciendo “Estoy absolutamente devastada al decir que he perdido al amor absoluto de mi vida. Sus siete hermosos hijos han perdido a su padre. Murió salvando la vida de sus hijos en el mar. No hay palabras para describir el dolor. Siempre estaré agradecida con él por traer a nuestros bebés de regreso. Lo amo, siempre lo he hecho y siempre lo haré “. El mensaje fue transmitido por el sitio local North Wales Live.