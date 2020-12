Hombre trans dio a luz en su casa tras ocho meses de embarazo

"Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo (...) Dar a Dar a luz a mi bebé en casa en el agua fue el final perfecto para un embarazo tan desafiante (...) Este embarazo me ha enseñado mucho sobre la confianza en mí mismo, mi cuerpo y mi intuición", dijo en su cuenta de instragram Danny Wakefields un hombre trans que dió a luz a su bebé.



Wilder Lea, es el nombre del bebé que llegó a este mundo después de 10 horas de las labores de parto de parte de Danny quien en su adolescencia se declaró lesbiana y a los 25 pasó a ser hombre trans.

"Nunca me sentí más orgulloso en mi vida entera" dijo Danny cuando estaba en su casa en una piscina inflable en todo ese proceso de labor de parto.

Los videos que compartió Danny se hicieron viral en redes sociales al conmover a millones de personas en todo el mundo.

Este hombre trans vive en Duval, Wisconsin, Estados Unidos y desde hace ocho meses publicaba todo el proceso de su embarazo.

Puede Leer: Detienen a una sueca por mantener encerrado a su hijo 28 años en su piso

Wilder Lea pesó 3 kilos y midió 50 centímetros. Danny no quiso ir a ningún hospital por asuntos de la covid-19 y comenzó a acondicionar su casa para este memorable momento.