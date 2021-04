La doble de Shakira es nicaragüense, quien se destaca en tik tok

Una joven nicaragüense conocida como Cristela Silva ha generado revuelo en las redes sociales al tener un parecido bastante grande con la cantante Colombiana Shakira, aunque por lo general al ver a una doble de Shakira nos imaginamos solo el movimiento de cadera y una larga cabellera, pero esta chica es la más parecida a la cantante, según se reporta en el medio Publimetro de México.

Cristela se ha destacado en la red social de Tik Tok la cual actualmente ha sobrepasado los 25 mil seguidores y es que el parecido a Shakira, definitivamente es asombroso, sobre todo cuando la nicaragüense se pone algunos looks actuales un tanto similares a los de la interprete.

Una doble de Shakira desde la raíz

través de los video de la nicaragüense se logra ver que goza de una larga cabellera amarilla con raíces negras muy marcadas que rememoran uno de los momentos más significativos de Shakira cuando a principios de siglo sacó su producción “Servicio de lavandería”, la misma que la catapultó por completo a todo el mercado anglosajón.

Al mejor estilo de ‘Underneath you clothes’ Cristela hace los trends de TikTok mientras que la fanaticada comienza a acercarse a su cuenta y dejarle comentarios sobre su similitud con Shakira.

“Chicos, miren lo que me hicieron ustedes”, es el mensaje que la doble de Shakira colgó en TikTok al hacer captura de una búsqueda de su nombre en Google, que arrojó entre las principales tendencias su fotografía y la de la cantante por el revuelo que ha causado.

Cristela Silva responde los mensajes con mucho cariño, pese a que ella misma asegura que no se ve como Shakira, y en ninguno de sus videos de TikTok ha imitado a la cantante. Sin embargo, no tardará mucho en que la propia Shakira se entere de su parecido con la nicaragüense y no es de extrañar que se anime a querer conocerla como ya lo ha hecho anteriormente.