EE.UU. busca una botella de whisky de 5.800 dólares regalada a Pompeo por Japón

El Departamento de Estado de EE.UU. busca el paradero de una botella de whisky de 5.800 dólares regalada por Japón al extitular de esa cartera Mike Pompeo, que ocupó el cargo durante el mandato del expresidente Donald Trump (2017-2021).

Medios estadounidenses se hicieron eco este jueves de un aviso en el Registro Federal (el boletín oficial del Gobierno federal), hecho ayer, donde se informa de que el Departamento de Estado investiga la desaparición de la botella entregada a Pompeo por el Ejecutivo nipón.



En su aviso, la cartera de Exteriores señaló que el paradero de la botella es "desconocido" y que hay una investigación en marcha sobre el asunto.

El regalo fue entregado a Pompeo en junio de 2019, posiblemente durante la visita que hizo a Japón para participar en la cumbre del G20, a la que acudió con Trump.



El abogado del exsecretario de Estado, William A. Burck, dijo al canal estadounidense NBC que su representado no sabe qué ha sido del obsequio de Japón.



"Pompeo no tiene ni idea sobre qué se dispuso sobre esta botella de güisqui", dijo Burck.



El Departamento de Estado no ha dado más detalles acerca de este tema.



Su Oficina de Protocolo debe mantener un registro de todos los regalos entregados a funcionarios de EE.UU. y conocer su paradero.



Los receptores de obsequios deben entregar los regalos que tengan un determinado valor a los Archivos Nacionales u otras instituciones gubernamentales, a menos que decidan comprarlos para su uso personal abonando el dinero al Departamento del Tesoro.

Trump recibió numerosos regalos cuando estuvo en el poder, según el aviso del Departamento de Estado, como una pistola de 9 milímetros de la República Checa, un banco de madera con forma de jaguar de Brasil o un libro de canciones en hebreo con tapas de cuero de Israel.



Todos esos regalos fueron enviados por el ahora expresidente a los Archivos Nacionales.