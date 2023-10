Un médico mexicano presume de una colección de más de 200 muñecas de Barbie

En medio de la euforia que ha causado la película de la muñeca más famosa en el mundo, Barbie, el médico mexicano Paul Sebastián Juárez presume de ser uno de sus mayores fanáticos en México, con una colección de más de 200 muñecas, que incluye la primera versión creada en 1959.



El cirujano del estado mexicano de Puebla, en el centro de México, contó a EFE que desde su infancia pidió una Barbie a sus padres, pero se la negaban porque era un varón y, según ellos, no podía jugar con muñecas.



Pero tras enfermar de cólera y estar a punto de morir, un Día de Reyes despertó con una muñeca de la "Barbie Pink Collection", con su vestido esponjoso y elegante.



"Es algo que me hace muy feliz, francamente feliz, el poder tocarlas, peinarlas, cambiarlas de ropa, tomarles fotografías, es la manera en la que puedo decir que juego con ellas, y tener una nueva en las manos saca mi ilusión. Y poder abrirla y decir 'es mi Barbie', es lo que me hace feliz", compartió.

Leer más: Las piscinas de los ricos "dan sed a las ciudades", denuncia un estudio



Desde entonces, Juárez ha acumulado las figuras por más de 20 años hasta armar un tesoro muy apreciado entre los coleccionistas.



“Tengo cuatro muñecas que son exclusivas de México, las cuales han sido muy cotizadas en el extranjero. Sin embargo, por las pocas piezas que hay se mantienen en territorio mexicano. De igual manera tengo de la edición de Star Wars, la princesa Leia y Darth Vader, que son peleadas por los coleccionistas de la película y de la muñeca, entonces se cotizan mucho”, dijo.



El médico está inscrito en páginas de ventas exclusivas para saber qué va a salir al mercado y no perderse de ninguna novedad sobre la marca dela muñeca.



También visita a menudo el Barrio de Los Sapos, un callejón donde se venden antigüedades de todo tipo y donde ha hallado piezas únicas, como la primera Barbie, 1959, y el primer Ken, de 1961, en condiciones impecables.



A raíz de estas dos últimas piezas elaboró una línea de tiempo con este personaje, por lo que tiene al menos una versión de cada época desde los años 50.



Entre su colección hay muñecas de alto costo, como la Barbie de Día de Muertos, creada por el diseñador Benito Santos, con un valor de 10.000 pesos (casi 600 dólares).



También está la Barbie del diseñador Karl Lagerfeld, que muestra el atuendo de camisa blanca hasta el cuello, traje sastre negro, cabello blanco y las gafas de modista.



La mejor anécdota para él, es la edición de la Reina Isabel II, detestada por los fanáticos de la muñeca por sus facciones varoniles que, incluso, comparan con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Esta replica, la encontró en una barata sin imaginarse que un año después fallecería la reina inglesa, por lo que ahora se cotiza hasta en 36.000 pesos (más de 2.100 dólares).



“La Reina Elizabeth ha sido la más odiada de todos los tiempos. De hecho, en México la comenzaron a comparar con AMLO (Andrés Manuel López Obrador). La verdad sus facciones de rostro son muy toscas, muy varoniles, entonces nadie las quería adquirir”, narró.



El coleccionista vivió un momento mágico cuando el pasado 6 de julio asistió a la alfombra rosa en Ciudad de México y conoció a Margot Robbie y Ryan Gosling, protagonistas de la película más reciente de Barbie.