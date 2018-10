CONOZCA LOS PASOS CASEROS A SEGUIR CUANDO SE MOJA SU CELULAR, EL PRINCIPAL DESCONECTAR BATERIA Y MEMORIA , LUEGO INTRODUCIR EN ARROZ SECO, ES UN GRANO ABSORVENTE

Aunque los técnicos aseguran que cuando un teléfono móvil se moja es muy probable que no vuelva a funcionar de nuevo, hay consejos- de tipo caseros- que podrían aumentan las posibilidades de que el celular tenga una segunda vida. Sin embargo, los expertos- según un artículo de la BBC- advierten también que aunque la persona logre que el celular vuelva a funcionar es posible que dentro de un tiempo vuelva a dañarse, ya que la humedad reduce el potencial de estos aparatos. Cuando un smartphone se cae en la bañera, el inodoro o se moja con la lluvia, al actuar, lo más importante es lo que no se debe hacer. En el momento en que el dispositivo entra en contacto con el agua, en la mayoría de los casos, se apaga. Si fue así, no hay que tratar de encenderlo, porque se podría producir un cortocircuito y en consecuencia fundir algún componente importante. Si continúa prendido hay que apagarlo inmediatamente para, de igual forma, evitar un cortocircuito. Entre las acciones que, por ningún motivo, deben realizarse cuando un celular se moja están: utilizar una secadora de pelo para agilitar el secado (puede generar un sobrecalentamiento) y secarlo con papel porque al hacerlo se humedecen los componentes y pueden quedar restos que afecten el funcionamiento. A continuación los pasos a seguir cuando ocurre este inconveniente con su teléfono inteligente: 1.Sacarlo lo más rápido posible del agua y cerciorarse de que el teléfono está apagado. No tratar de encenderlo. 2.Un consejo incluido en una publicación de ABC de España recomienda que si el teléfono móvil se moja con agua de mar (salada) lo primero que se debe hacer es mojar con agua tibia (dulce) para eliminar el efecto corrosivo de la sal. 3.De inmediato hay que retirar la batería, tarjeta SIM, tarjetas de memoria y otros elementos del tipo, con el fin de evitar cortocircuitos y daños eléctricos. Hay modelos, como los iPhone y algunos Nokia, que no permiten al usuario sacar la batería, en estos casos con apagarlo es suficiente. 4.Una vez separados los componentes se puede proceder a secarlo con mucho cuidado y de preferencia utilizando un paño o trapo de tela (una camiseta también funciona). 5.Cuando esté seco se puede intentar sacar el agua del interior agitando el aparato con cuidado. En la publicación de la BBC, se recomienda utilizar una aspiradora (pequeña) para absorber los restos de líquido. 6.El siguiente paso implica introducir el celular y sus componentes en un recipiente con arroz crudo. Se conoce que el arroz es un cereal muy absorbente que atrae la humedad gracias a sus partículas higroscópicas. Lo óptimo es que permanezca en el recipiente con los granos entre ocho horas y dos días. La teoría del arroz es conocida y ha sido comprobada por varios blogs especializados en tecnología y por periodistas de la BBC. Incluso la compañía Nokia recomienda a sus usuarios utilizar arroz para ‘rescatar' a un teléfono móvil mojado. 7. En lugar de emplear arroz se puede usar cuscús, los paquetes de gel de sílice que vienen en productos como los zapatos y la arena para gatos. Otra alternativa es colocar el smartphone en un espacio en donde le de el sol y sobre una servilleta. Hay que tener cuidado de que no se sobrecaliente para evitar daños en la pantalla. Después del tiempo prudencia de mínimo de ocho horas el usuario puede encender su teléfono. El que funcione o no depende de cuánto tiempo se mojó y la afectación de los componentes internos (chips) del mismo. Para evitar este tipo de accidentes las personas tienen opciones para prevenir daños en sus dispositivos con el contacto del agua: pueden optar por protectores o estuches especiales- como las Bheestie Bags, o productos como el Liquipel, un matearla que vuelve al celular resistente al agua. Fuente : EL COMERCIO