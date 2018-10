08, Julio, 2015 08, Julio, 2015 7:13 a.m. 7:13 a.m.

DISNEY RETIRÓ LA ESTATUA DE BILL COSBY POR DENUNCIAS DE ABUSO

Disney retiró el busto de bronce en homenaje a Bill Cosby del parque temático Hollywood Studios en Orlando, después de que se conociese que el cómico estadounidense, de 77 años, drogó a mujeres para abusar sexualmente de ellas. Se quitó el martes por la noche tras el cierre del parque, confirmó un vocero de Walt Disney World a la prensa. La efigie se encontraba en el Salón de la Fama de la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión. La decisión de la compañía se produjo un día después de que se conociera que Cosby admitió bajo juramento en 2005 haber adquirido el sedante Quaaludes para administrarlo a mujeres con las que quería tener sexo. El actor no ha hecho comentarios sobre los documentos, que estuvieron en secreto durante una década hasta el lunes, después de que Associated Press acudiera a los tribunales para que fueran desclasificados. El caso fue iniciado por la ex empleada de la Universidad de Temple Andrea Constand, la primera de una avalancha de demandas en contra de Cosby que han dañado seriamente su imagen de buen hombre. La estrella llegó a un acuerdo confidencial con Constand para resolver su demanda en 2006. INFOBAE