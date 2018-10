11, Julio, 2015 11, Julio, 2015 5:09 a.m. 5:09 a.m.

SORPRESA: ENCONTRARON TIBURONES NADANDO DENTRO DE UN VOLCÁN ACTIVO

El equipo de investigadores estadounidenses dirigido por el ingeniero oceánico Brennan Phillips se adentró en el océano Pacífico para estudiar la actividad hidrotermal del volcán submarino activo Kavachi. El principal cráter no estaba en erupción cuando los científicos se acercaron, por lo que fueron capaces de colocar sus instrumentos, incluida una cámara de alta mar, explicó la cadena televisiva National Geographic. Las imágenes obtenidas mostraron que dentro del cráter viven peces martillo y tiburones sedosos, a los que, al parecer, no les afectan las temperaturas hostiles y la acidez del agua provocadas por las erupciones. Además, el video deja ver otras especies, como rayas y medusas. El descubrimiento de este equipo contradice los datos científicos anteriores: se creía que las condiciones ambientales dentro de un cráter volcánico activo no eran aptas para especies tan grandes como los tiburones. Phillips también se preguntó cómo se comportan las criaturas submarinas durante una erupción volcánica: ¿se sienten amenazadas y abandonan el cráter en seguida o se elevan en el agua con la ceniza? INFOBAE