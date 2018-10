30, Agosto, 2015 30, Agosto, 2015 11:09 a.m. 11:09 a.m.

6 SECRETOS PARA QUE TU MATRIMONIO LLEGUE A LA VEJEZ

1. Comunicación Poder expresar los sentimientos, pensamientos, las emociones, saber escuchar las necesidades que tiene tu pareja, plantearse metas y comprometerse a cumplirlas, son acciones que fortalecerán tu matrimonio. Toda pareja que logra tener una excelente comunicación tendrá un éxito asegurado. Te aconsejo que siempre busques esos momentos para poder reflexionar y platicar con tu pareja, escúchalo con toda tu atención. Conoce día a día sus virtudes y defectos y aprende a enamorarte de ellos. 2. Aprender a discutir Es parte de los matrimonios tener diferentes puntos de vista y opiniones sobre las situaciones que la vida nos da. Pero aprender a llevar una discusión con amor, respeto y saber reprimir el orgullo, el ego y los miedos, te ayudarán a tener una vida más saludable y tranquila. En muchas ocasiones es importante ceder para tener acuerdos y llegar más fácilmente a soluciones ante los problemas. 3. Darle su lugar Es fundamental que ante tu familia, tus hijos, tus amigos y ante la sociedad, siempre le demuestres que él es tu esposo y la persona con quien anhelas estar todos los días de tu vida. Recuerda que el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es saber que sus padres se aman y que permanecen unidos y así ellos seguirán tu ejemplo cuando formen su propia familia. 4. Fortalece el amor Para no caer en la monotonía de la vida y el cansancio que ocasiona las responsabilidades cotidianas, es importante que siempre tener detalles amorosos con tu pareja, disfruta esos momentos a solas, ver una película, viajar juntos, tener esas cenas románticas y cocinar sus platillos favoritos, no olvidar festejar un aniversario y sorprenderlo cuando tengas oportunidad.El enamoramiento pasa muy rápido pero el amor perdura por siempre. 5. Motívalo Siempre debe existir esa motivación para salir adelante ante la vida. Reconoce cualquier cosa o acción que él realice, recuérdale lo orgullosa que estás y que eres afortunada de estar con él. Puedes usar frases como: eres muy inteligente, eres muy guapo, te ves súper bien, sin tu ayuda no lo hubiera podido hacer. 6. Confianza Tener confianza en ti y también en tu pareja, aceptar que es una persona individual e independiente y que tiene diferentes necesidades a las tuyas. Debes lograr darle su espacio cuando él te lo pida y permitirle realizar las actividades que le gustan, dediquen tiempo a solas. Esto es necesario para desarrollar la personalidad, extrañarse y valorarse. Evita ser una mujer celosa pues a algunos hombres no les gusta que la mujer este al pendiente de cada minuto que pasa. Cuando dos personas se unen para hacerse felices la una a la otra y perdurar en el tiempo a pesar de los obstáculos, amarse incondicionalmente y experimentar el verdadero amor cuando se llega a la vejez, es una gran bendición. FUENTE: EL SALVADOR.COM