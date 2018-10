12, Noviembre, 2015 12, Noviembre, 2015 4:04 a.m. 4:04 a.m.

NACE BEBÉ CON DOS CABEZAS EN BANGLADESH

Una niña con dos cabezas nacida en Bangladesh está siendo tratada por problemas respiratorios en un hospital de Daca, indicó este jueves su padre. "Cuando vi a la niña me quedé pasmado. Tenía dos cabezas completamente desarrolladas. Está comiendo con dos bocas y respirando con dos narices", dijo a la AFP su padre, Jamal Mia. "Aún así doy las gracias a Alá porque ella y su madre se encuentran bien", añadió. La niña nació el miércoles por la noche y fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del mayor hospital del país, en Daca, donde está siendo tratada. Abu Kawsar, el propietario del Standard Hospital of Total Healthcare donde nació la niña por cesárea, explicó que las primeras pruebas indican que la niña tiene dos cabezas pero el resto de órganos son normales. "Excepto por el hecho de tener dos cabezas, el bebé tiene el resto de órganos y de miembros de un bebé normal", dijo Kawsar a la AFP. Al conocerse la noticia del nacimiento de un "bebé milagroso", cientos de personas acudieron a la ciudad Brahmanbaria, a 120 kilómetros de Daca, donde nació la niña. "Toda la ciudad vino a la clínica. Llegaron cientos de personas, algunas de ellas desde los pueblos vecinos", explicó Kawsar. "Por suerte la trasladamos a Daca, sino habría sido muy difícil controlar a la muchedumbre", añadió. Su padre, un trabajador del campo con muy pocos recursos, teme ahora no poder mantener a su hija si necesita cuidados especiales. "Siento pena por ella, su padre es pobre, no tengo dinero suficiente ni siquiera para tratar adecuadamente a su madre", dijo. En 2008 nació en Bangladesh otro bebé con dos cabezas pero murió poco después. AFP