12, Noviembre, 2015 12, Noviembre, 2015 11:55 a.m. 11:55 a.m.

UN MAGNATE DE HONG KONG REGALA UN DIAMANTE AZUL A SU HIJA

Un millonario de Hong Kong pagó la suma récord de 48,46 millones de dólares para regalar a su hija de siete años un diamante azul de 12,03 quilates que fue subastado por Sotheby’s en Ginebra. El magnate de la construcción Joseph Lau, condenado en 2014 por corrupción en Macao, la capital mundial del juego, compró el diamante el miércoles por la noche en Suiza y decidió llamarlo “The Blue Moon of Josephine” (“La luna azul de Josephine”), en homenaje a su hija. Un día antes, Lau había pagado 28,5 millones de dólares por otro diamante de color rosa intenso de 16,08 quilates. Una portavoz del magnate confirmó estas compras a la AFP y dijo que compró primero el rosa, que llamó “Sweet Josephine”, y luego el “Blue Moon”. Según el tasador David Bennett, el “Blue Moon” batió varios récords, entre ellos el del diamante más caro (independientemente del color), el de la joya más cara jamás vendida en una subasta y el del precio más alto por quilate. Antes de la venta, este diamante rectangular de 1,55 cm por 1,34 cm estaba estimado entre 35 y 55 millones de dólares. No es la primera vez que Joseph Lau ofrece joyas a su hija. En 2009 pagó, según la prensa, 9,5 millones de dólares por otro diamante azul que llamó “Star of Josephine”. El millonario de 64 años fue condenado en marzo de 2014 a cinco años y tres meses de prisión por haber corrompido a un antiguo ministro de Macao, con la esperanza de comprar terrenos en esta antigua colonia portuguesa bajo tutela china. Sin embargo es poco probable que cumpla su condena porque fue condenado en ausencia y no existe tratado de extradición entre Hong Kong y Macao. El anterior récord mundial para un diamante vendido en una subasta fue batido por el Graff Pink (24,78 quilates), subastado en noviembre de 2010 por 46,2 millones de dólares por la casa Sotheby’s en Ginebra. En cuanto al precio por quilate, el récord anterior fue batido por el diamante azul “Zoé” subastado en noviembre de 2014 en Nueva York y vendido por 32 millones de dólares, es decir un precio por quilate de 2,64 millones de dólares frente a los 4,02 millones del “Blue Moon”. La venta del “Blue Moon” fue la última en la tradicional subasta de joyas excepcionales que Sotheby’s organiza cada mes de noviembre. Este año un anillo con un rubí que perteneció a la reina María José de Bélgica, valorado entre seis y nuevo millones de dólares, no encontró comprador, al contrario de dos joyas que puso a la venta el actor Sean Connery. La primera, un diamante rosa y naranja colocado en un pendiente, estimado entre 1,2 y 2,4 millones de dólares, fue adjudicado por 3,38 millones. La segunda, un anillo de diamante, se vendió por 200.000 dólares, su precio estimado. La subasta de los 513 lotes recaudó 139,08 millones de dólares. GLOBOVISIÓN