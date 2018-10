03, Diciembre, 2015 03, Diciembre, 2015 5:26 a.m. 5:26 a.m.

ADVIERTEN SOBRE RIESGOS DE CAMINAR DISTRAÍDOS

La gente suele pensar que es seguro caminar y enviar mensajes de texto en sus celulares al mismo tiempo, pero ¡cuidado!, ir "distraído" puede convertirse en un gran problema, según un estudio publicado este miércoles. Un 78% de los adultos estadounidenses admite que caminar distraído es un "serio" problema, pero sólo 29% de ellos opina que es un problema para ellos en particular, indicó el estudio publicado por academia estadounidense de cirujanos ortopédicos. La mayoría de los encuestados admitió que caminar distraídos--debido a que están hablando, escuchando música o enviando mensajes de texto-- es peligroso. No obstante, 31% de ellos lo hacen de todos modos, seguros de sus habilidades para realizar varias tareas al mismo tiempo. La academia señaló un estudio de 2013 que muestra un notorio aumento en accidentes de peatones entre 2004 y 2010 y en los cuales el uso de teléfono fue un factor clave. El mensaje, no obstante, no parece llegarle a los usuarios de smartphones. Muchos parecen asumir que esto es algo que les pasa a los demás, según la academia. La encuesta halló que el 48% de los estadounidenses no piensan en si pueden o no caminar distraídos, 28% están seguros de que "pueden caminar y hacer otras cosas" y 22% "están ocupados y quieren aprovechar el tiempo". "Hoy en día, los peligros de los 'zombis digitales' están aumentando. Cada vez más peatones caen por escaleras, se tropiezan con los bordes de las aceras, chocan con otros peatones y se zambullen en el tráfico automotor, lo que causa un aumento en el número de lesiones que van de moretones a esquinces y fracturas", dijo Alan Hilibrand, portavoz de la asociación. "Muchos de nosotros necesitamos simplemente dejar a un lado nuestros aparatos y concentrarnos en lo que nos rodea". La encuesta, conducida por la firma Ipsos, interrogó a 2,008 adultos entre el 8 y el 20 de octubre y tiene un margen de error de 2.5 puntos porcentuales. AFP