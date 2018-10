GALAXY S7, UN NUEVO INFORME INDICA QUE UNA DE SUS VARIANTES PODRÍA SER DE 5.7 PULGADAS

Empezamos el año con una dotación de rumores en torno al próximo teléfono insignia de Samsung. Hace unas horas la gente de SamMobile publicó una foto que sugiere que el próximo Galaxy S7 vendrá en tres tamaños distintos. Hace unos días la gente de ET News informaba que el Galaxy S7 llegaría en sus dos versiones, flat y edge, con tamaños de 5.2 y 5.5 pulgadas respectivamente, pero ahora con el último rumor se está suponiendo que el terminal tendrá una tercera versión con pantalla de 5.7 pulgadas. Recordemos que el año pasado Samsung también lanzó tres versiones del móvil, dos de 5.1 pulgadas y una de 5.7 pulgadas (conocida como Galaxy Edge+), así que si el rumor nacido a partir de la foto filtrada es verídico, el modelo de mayor tamaño vendría a suplantar al Galaxy Edge+. Eso sí, nadie sabe si éste tendrá o no una pantalla curva, pero algunas pistas filtradas anteriormente sugieren que se tratará de un modelo edge. La imagen deja al descubierto otros detalles del Galaxy S7 de gran diagonal, por ejemplo, indica que su pantalla mantendrá una resolución QHD, integrará un sensor de 12.2 megapixeles —menos resolución que el Galaxy S6 pero, posiblemente, mejor rendimiento gracias a la integración de fotodiodos más grandes—, 4GB de RAM y un chipset Snapdragon 820. No se saben con exactitud las características técnicas de este esperado teléfono de Samsung, pero el WSJ ha informado que la integración de una pantalla sensible a la presión y un puerto USB Type-C serán dos de sus grandes novedades. Si la surcoreana repite la receta que ha estado aplicando en los últimos años, en elconoceremos este móvil.