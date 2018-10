03, Enero, 2016 03, Enero, 2016 4:59 p.m. 4:59 p.m.

ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT DICEN QUE EL DINERO NO DA LA FELICIDAD

Angelina Jolie ocupa el sitio número 54 entre las mujeres más poderosas de Forbes y tiene una fortuna de 185 millones, mientras, se calcula que Brad Pitt tiene una fortuna individual de 240 millones de dólares. Una de las parejas más famosas, poderosas y exitosas de Hollywood, dicen que el dinero no te da la felicidad. Vanessa (Jolie) y Roland (Pitt) viajan a una playa francesa para alejarse de todo. Estas vacaciones tienen dos objetivos, el primero, es que Roland pueda inspirarse para escribir su próximo libro; el segundo, es hacer el intento por salvar un matrimonio que está sumido en una gran crisis luego de 14 años de casados. Este es el planteamiento inicial de ‘By the Sea’ o ‘Frente al Mar’, la segunda película dirigida por Angelina Jolie. Si bien la cinta no destaca por ser excelente, tampoco es tan mala, sólo es lenta. Tan lenta que aspira a ser filme europeo, pero sin lograrlo. Al argumento podría criticarse que trata sobre los ‘problemas del primer mundo’, o se diría que los ricos también sufren. Ciertamente este es un tema que genera muy poca empatía, y hasta sería trama de telenovela, sin embargo, hay algo más. Si se ve desde otra perspectiva, destacan algunos temas que vale la pena discutir. ¿Qué pasa cuando tus necesidades primarias están cubiertas y más allá?, ¿Qué haces cuando el dinero no te preocupa?, ¿Qué ocurre cuando el ser exitoso no es suficiente? En parte, esto es lo que experimenta el matrimonio conformado por Vanessa y Roland, son una pareja de artistas exitosos, pueden pagar indefinidamente unas vacaciones en la habitación más lujosa de aquella isla francesa, utilizan maletas Louis Vuitton, portan relojes Cartier y llevan accesorios de Salvatore Ferragamo. Pese a todo esto, no logran ser felices. Las crisis personales y de pareja pueden más que aquél paraíso junto al mar donde todos se la pasan muy bien, tanto el joven matrimonio de la habitación vecina, como el Michel, el dueño del restaurante y bar local que vive bien, pero que extraña a su difunta esposa. Vanessa, una esposa que piensa que no merece ser amada. Roland, un esposo que ama demasiado, tanto, que no huye y hace todo lo posible por salvar su matrimonio. La película puede ser más interesante si se plantea como un espejo de la realidad que vive el matrimonio integrado por Angelina Jolie y Brad Pitt. Es inevitable pensar que este trabajo es sumamente personal. En parte, refleja determinado tipo de situaciones que la pareja hollywoodense vivió y que los ha mantenido fuera de los reflectores. Esta es una declaración de pareja: puedes tener literalmente todo, y no conseguir la felicidad. ‘By the Sea’ es la segunda película que dirige Angelina Jolie. En perspectiva, es menos ambiciosa que ‘Inquebrantable’, pero en este caso, le demanda más trabajo, pues ahora escribe, dirige y actúa. Se agradece que sea una película así de personal. Como dije al inicio, no es un excelente largometraje, es muy lenta y se necesita tenerle paciencia. Tampoco es mala, es una cinta mediana. Es una película con un presupuesto modesto de 10 millones, de la cual, no se espera que sea la más taquillera ni un gran éxito. Pero bien destaca entre los títulos que ofrece la cartelera, al ser una cinta con tema de adultos.