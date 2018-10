CUATRO NUEVOS ELEMENTOS COMPLETAN LA SÉPTIMA FILA DE LA TABLA PERIÓDICA

1:29 a.m.

None

Cuatro nuevos elementos químicos se han añadido a la tabla periódica, completando así la séptima fila de la misma. Se trata de cuatro elementos químicos super pesados (113, 115, 117 y 118) que han sido descubiertos por científicos de Japón, Rusia y Estados Unidos. Son los primeros en ser añadidos a la tabla desde que en el 2011 se añadieron los elementos 114 y 116. Los cuatro fueron verificados el pasado 30 de diciembre por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés), la organización mundial que rige la nomenclatura química, su terminología y su medición, con sede en los Estados Unidos, según informa el diario The Guardian. IUPAC anunció que un equipo ruso-estadounidense de científicos del Joint Institute for Nuclear Research de Dubna (Rusia), y del Lawrence Livermore National Laboratory en California (Estados Unidos), habían aportado las pruebas suficientes para reclamar el descubrimiento de los elementos 115, 117 y 118 . No obstante, el IUPAC otorgó el crédito por el descubrimiento del elemento 113 a un equipo de científicos del Instituto Riken de Japón , a pesar de que también éste había sido reclamado por los rusos y por los estadounidenses.

Hacia el elemento 119

El director de la investigación japonesa, Kosuke Morita, ha anunciado tras la noticia que ahora su equipo planea «mirar hacia el territorio desconocido del elemento 119 y más allá». Por su parte, el premio Nobel de Química, el japonés Ryoji Noyori ha señalado sobre el descubrimiento: «Para los científicos esto es de mayor valor que una medalla de oro olímpica». Los elementos suelen ser nombrados oficialmente por los equipos que los descubren en los próximos meses. El elemento 113 será el primer elemento en ser nombrado en Asia. «IUPAC ha iniciado el proceso de formalización de los nombres y de los símbolos para estos elementos, que han sido nombrados temporalmente como ununtrium, (Uut o elemento 113),ununpentium (Uup, element 115), ununseptium (Uus, element 117), and ununoctium (Uuo, element 118)», explica. Los nuevos elementos pueden ser nombrados con un concepto mitológico, un mineral, un lugar en un país, una propiedad o un científico. Los cuatro elementos nuevos, todos hechos por el hombre, fueron descubiertos por golpear núcleos más ligeros entre sí y por la consiguiente descomposición de los elementos superpesados radiactivos. Al igual que otros elementos super pesados que pueblan el final de la tabla periódica, sólo existen por fracciones de segundo antes de desintegrarse en otros elementos. Tomado de La Voz de Galicia