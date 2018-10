16, Enero, 2016 16, Enero, 2016 5:35 a.m. 5:35 a.m.

STAR WARS REGALA BRAZO BIÓNICO A NIÑO HISPANO

Un niño de nueve años y originario de Omaha recibió un brazo artificial impreso en 3D de manos de una organización de seguidores de "Star Wars" que se dedica a hacer obras de caridad, informa The Associated Press. Alvin García Flores, que nació con el brazo derecho finalizando justo debajo del codo, recibió el jueves la prótesis en la Escuela Primaria Gateway de manos de la 501ra Legión, una organización nacional de seguidores, cuyos miembros se disfrazan de personajes de las películas de "Star Wars". Darth Vader, un oficial imperial, dos guardias imperiales y un androide se encargaron de realizar la entrega. El brazo, de color blanco con tonos dorados, fue creado por Limbitless Solutions, una organización sin fines de lucro que da prótesis gratuitas a niños. La organización le proveyó a García de un brazo artificial luego de que el director de la escuela, Terry Burton, la contactara. "Espero que ese brazo le dé a Alvin más confianza en la escuela y con sus compañeros", dijo Burton en un comunicado de prensa. Alvin se sorprendió con el regalo y se lo puso frente a casi 140 de sus compañeros de cuarto grado. El brazo, que durará cerca de un año, utiliza corriente eléctrica en los músculos para controlar la mano en la prótesis. Cuando Alvin flexione el bíceps, una corriente eléctrica provocará que la mano se cierre. Alvin se sorprendió con el regalo y lo presumió entre sus compañeros de clase. Su madre, Leticia Flores, observó emocionada cómo su hijo ponía a prueba su prótesis. "Sabe que lo amo tal y como es... y siempre te lo digo, Papi. No dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer, ¿sabes?", le dijo Leticia. Sipse