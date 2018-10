28, Enero, 2016 28, Enero, 2016 3:30 a.m. 3:30 a.m.

¿SABES CUANTAS CALORIAS QUEMAS AL TENER RELACIONES SEXUALES?

Existen varias teorías al respecto, pero hay algo que todas tienen en común: tener sexo quema calorías. Después de todo, se trata de un ejercicio físico y -si bien no podemos compararlo con una hora de rutina en el gimnasio- ejercita nuestro cuerpo. Un estudio realizado por el New England Journal of Medicine encontró la respuesta a la pregunta ¿cuántas calorías quemamos al tener sexo? Los resultados SEGURO te van a sorprender. Pero si aún no hacés ejercicio físico en un gimnasio o salir a correr, no pretendas reemplazarlo con el sexo. De acuerdo al estudio publicado por New England Journal of Medicine el acto sexual dura 6 minutos en promedio y solamente quema alrededor de 21 calorías. Es por eso que nos atrevemos a hablar de un mito que gira en torno a la sexualidad y sus ventajas para la pérdida de peso. Según el mismo informe, tener 30 minutos de sexo puede ayudar a quemar entre 85 y 100 calorías. Este estudio le dice adiós a todos los rumores que hay acerca del tema. Seguramente si le preguntás a alguna amiga o amigo qué piensa al respecto te dirá que cree que una jornada de sexo quema muchas más calorías que sólo 21, 100, 200 y hasta 300 calorías es lo que se suele pensar que quema el acto sexual de tiempo promedio, pero según este estudio no es así. Fuente: Imujer