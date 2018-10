LA NUEVA BARBIE: LA ICÓNICA MUÑECA TENDRÁ CUERPOS 'REALES'

6:04 a.m.

A partir de hoy comienza quizás el cambio más grande de la muñeca Barbie en sus 57 años de historia y en su controvertida relación con los ideales de belleza. El cuerpo de la muñeca ahora es diferente y hay modelos con múltiples combinaciones de formas, pelo y tonos de piel.

Este cambio es el resultado de un trabajo denominado Proyecto Amanecer que ya lleva dos años y que, hasta el día de hoy, sólo conocían 20 personas en el mundo. Después de una larga crisis de ventas y de años de críticas y polémicas, la muñeca suma tres nuevas formas corporales denominadas petite, tall y curvy para nuevas Barbies más bajas, más altas y con más curvas, respectivamente, además de dos nuevos talles de calzado.

La Barbie más voluptuosa y con muslos más grandes es la que verdaderamente genera el cambio más controversial del cuerpo del juguete más discutido del mundo.

Esta jugada arriesgada de Mattel se debe a una gran crisis que atraviesa la Barbie en los últimos años. La marca genera anualmente mil millones de dólares en ventas en más de 150 países y el 92% de niñas estadounidenses de entre 3 y 12 años ha tenido una Barbie, en parte debido a los precios accesibles en Estados Unidos. Pero las ventas de esta muñeca cayeron un 20% del 2012 al 2014 y en 2015 cayeron aún más. Una línea de juguetes femeninos de la empresa Lego destronó a Mattel y la posicionó como la compañía más grande de juguetes en el mundo en 2014. Luego, como si fuera poco, Hasbro derrotó a la mítica muñeca con el lanzamiento de Elsa –la protagonista de la película Frozen- y generó pérdidas de aproximadamente 500 millones de dólares a los productores de la Barbie.

La Barbie original sigue intacta y a su lado, el modelo "Curvy" que se asemeja a una mujer más real

La muñeca más amada y odiada de la historia

La muñeca ha sido a través de las diferentes generaciones un símbolo global de un cierto tipo de belleza americana, una marca que reflejó un ideal de belleza irrefutable y que ha tenido reconocimiento casi al nivel del ratón Mickey Mouse.

M.G. Lord, autora de una biografía no autorizada sobre la muñeca, dijo una vez que fue diseñada para "enseñar a las mujeres lo que, para bien o para mal, se espera de ellas en la sociedad".

Sin embargo Barbie está acostumbrada a ser polémica. Desde su creación, sus proporciones fueron criticadas y en 1959 toda la industria de juguetes sostuvo que nadie jugaría con una muñeca con pechos. Luego, en 1963, un libro de dieta que venía con Barbie recomendaba "no comer" y otra Barbie que hablaba decía: "La clase de matemáticas es difícil".

Mattel argumentó que las críticas no tienen sentido. Barbie fue una mujer de negocios en 1963, una astronauta en 1965 y una cirujana en 1973 cuando sólo el 9% de los doctores era mujer. "Nuestra marca representa el empoderamiento femenino", dijo el director y gerente de operaciones de Mattel, Richard Dickson. "Se trata de opciones. Barbie tenía carreras en un momento en que las mujeres se limitaban a ser sólo amas de casa. Irónicamente, nuestros críticos son las mismas personas que nos deberían apoyar".

Por mucho que Mattel ha intentado comercializarla como una feminista, la figura famosa de Barbie siempre ha eclipsado sus trajes de negocios. Ella es sólo un cuerpo, no un personaje. "Barbie tiene todo este bagaje," dijo Jess Weiner, un experto en branding y consultor que ha trabajado para crear mensajes de empoderamiento para las niñas. "Su condición de mujer empoderada está perdida".

Los modelos "petite" y "tall" ya están disponibles incluso con diversos tonos de piel

Mientras tanto, los ideales de belleza occidentales evolucionaron: emergieron figuras icónicas como Kim Kardashian West, Beyoncé o Christina Hendricks portando cuerpos que se encuentran en las antípodas de la propuesta de la Barbie y que sugieren nuevas formas de aceptación corporal.

En este contexto, los padres y sobre todo los padres millennials empezaron a inclinarse por juguetes más inspiradores. Elsa de Frozen es igual de rubia y flaca que una Barbie, pero tiene una historia llena de fuerza, valentía y hermandad. "La mamá del milenio es una pequeña parte de nuestra base de consumidores", reconoció Evelyn Mazzocco, titular de la marca Barbie, "pero reconocemos que ahí está el futuro".

La compañía espera que las nuevas muñecas, con sus diversas formas corporales, junto con los nuevos tonos de piel y texturas de pelo, se aproximen a reflejar el mundo que viven las jóvenes dueñas de las Barbies.

Lo cierto es que esta iniciativa logística puede fallar, sugirió Time en su artículo. En primer lugar, por el hecho de ponerle nombre a los tres nuevos cuerpos y buscar traducciones en decenas de idiomas sin ofender a nadie fue una odisea que llevó meses a los diseñadores.

Aún así, tendrán que realizarse ajustes y seguramente hordas de madres desesperadas se comunicarán con Mattel. De hecho, la empresa está montando una línea de ayuda especial para lidiar con las consecuencias del Proyecto Amanecer.

Las nuevas Barbies se comercializarán, por el momento, exclusivamente a través de Barbie.com mientras solucionan el conflicto con los comerciantes sobre dónde ubicar las muñecas adicionales en las jugueterías.

La opinión de los padres y los niños

Mattel estuvo realizando pruebas tanto con niños como con adultos para evaluar cómo reaccionan antes estos nuevos cuerpos. "Lo vemos mucho. Los adultos se van de la prueba y se ríen de la Barbie con curvas", dijo Tania Missad, encargada del equipo de investigación de Mattel. "Para mí, esos momentos determinan la importancia de lo que hacemos. En un futuro me gustaría que a los niños no les cause gracia una Barbie mas rellenita, que la vean simplemente como otra muñeca igual de hermosa".

Sin embargo, muchas de las madres encuestadas parecen estar de acuerdo con el rumbo que toma Mattel. Después de todo, ellas son las que compran los juguetes. "Sí, muchos dicen que esperamos mucho tiempo para esto", señaló Mazzocco. "Pero estos cambios en una gran corporación llevan su tiempo".

La gran pregunta es: ¿Si Mattel le quita a Barbie aquello que la convirtió en un ícono, seguirá siendo famosa? Muchas compañías trabajan muy duro para conseguir lo que Mattel logró con Barbie. Sin embargo, a la empresa eso no le inquieta. "En última instancia, los enemigos nos van seguir odiando", señaló Dickson. "Queremos asegurarnos de que los amantes de Barbie nos amen más y tal vez cambiar la mente de las personas con opiniones negativas a una posición más neutral".