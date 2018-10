02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 10:32 a.m. 10:32 a.m.

10 EFECTIVOS PASOS PARA ADELGAZAR 20 KILOS EN UN MES

None

Adelgazar 20 kilos en un mes es un sueño para muchísimas personas, pero en realidad viene siendo un proceso muy violento para el cuerpo humano y nada recomendable para la salud, ya que puede generar el tan temido “efecto rebote”, en el cual podrías ganar en poco tiempo el peso perdido y algo extra de más si te descuidas. Los nutricionistas y profesionales en la salud recomiendan un promedio sano de pérdida de peso viene siendo una relación de 1 kilogramo por semana. Sin embargo, existen casos de obesidad en que es necesario bajar gran cantidad de grasa corporal en poco tiempo, y de hecho, mientras más Kilos tenga una persona más rápido baja de peso en el primer mes. Nunca es tarde para comenzar a realizar cambios positivos en nuestra vida y lograr ese cuerpo que siempre hemos soñado tener, por eso te queremos enseñar los 10 efectivos pasos para adelgazar 20 kilos en un mes de forma sana, haciendo cambios en tu estilo de vida y en la actitud que proyectas hacia tu cuerpo y a los alimentos que le proporcionas. Diez pasos para empezar el cambio de vida: 1.- Lo primero y lo más difícil de perder gran cantidad de peso es tomar la decisión de hacerlo. Cuando una persona toma una decisión, con un propósito determinado, es seguro que lo va a cumplir. Piensa en ésto: Si estás dispuesto a renunciar a cierto tipo de comidas que te chiflan, a cambio de lograr el cuerpo que siempre has soñado tener, tienes la mitad de la batalla ganada. 2.- Una vez que estés decidida a bajar de peso, debes pesarte, medirte (Cintura, pecho, caderas y brazos) y tomar una foto de tu anatomía. Luego buscas una libreta o cuaderno y comienzas a anotar todo: lo que comes, lo que haces, lo que pesas a cada cierto tiempo, cómo te sientes, en qué consideras que estás fallando, como crees que puedes superar cada obstáculo o recaída, etc. Llevar un registro de los que consumes al día es un paso fundamental avalado por los especialistas, ya que te impulsa a tomar mejor las decisiones sobre lo que vas a comer y evitar así caer en las múltiples tentaciones diarias a las que estamos sometidos. 3.- Los nutrólogos aseguran que un adulto promedio puede perder peso y mantenerse saludable si ingiere cerca de 1500 calorías por día. Tal vez te tome un tiempo abocarte a la tarea de descifrar cuál será la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita para ir bajando de peso progresivamente, y qué calorías contiene cada alimento que consumes. Es bueno llevar un registro de calorías que vas ingiriendo día tras día, hasta el más mínimo detalle, para hacer un seguimiento. ∼Recuerda que bajar de peso es un proyecto de vida, en el que se debe invertir tiempo y esfuerzo para lograr las metas propuestas∼ 4.- Cuando vayas al supermercado, detente a leer el contenido calórico en las etiquetas de los alimentos que vas a comprar, mide el tamaño de las porciones que vas a consumir, y no compres más de ahí, busca referencias nutricionales en internet e investiga sobre el contenido calórico de cada alimento, incluso de las frutas, verduras y proteínas. Es una tarea un tanto complicada pero necesaria para tu proyecto de adelgazar 20 kilos en un mes. 5.- Debes beber como mínimo ocho vasos de agua al día, ya que es muy importante mantenerte hidratado cuando pretendes bajar de peso. Tus células necesitan mantenerse bien hidratadas para poder realizar su función a cabalidad. También es importante tomar un vaso de agua 10 minutos antes de cada comida (No durante la comida) para que tu estómago se sienta lleno y puedas comer la ración que te corresponde sin sentir hambre. De igual forma es genial beber un vaso de agua cuando sientas algún antojo de comer fuera de la hora, ya que te disminuye la ansiedad. Si no toleras mucho el agua, puedes echarle algún saborizante como limón, lima, menta o toronja. Si deseas tomar algo dulce, te recomiendo hervir cada día un litro de agua con unas hojas de ESTEVIA, tapar hasta que enfríe, colar y mantener en la nevera para preparar jugos o tés. 6.- ¡Hacer ejercicios físicos es fundamental para bajar de peso! Debes realizar al menos media hora de ejercicios cardiovasculares fuertes, 5 veces a la semana (Trotar, bicicleta, nadar, baile, etc.-). Estos ejercicios aeróbicos te ayudan a elevar el ritmo de los latidos de tu corazón, lo cual hará que tu cuerpo queme más grasa de forma acelerada, aumentando tu metabolismo. Notarás que en las horas siguientes al ejercicio te sentirás con más ánimo y energía, lo cual te ayuda en tu estado anímico y propósito de seguir en pie de lucha! ejercicios para adelgazar 20 kg en un mes 7.- Una vez que hayas avanzado en la pérdida de peso, puedes comenzar a realizar entrenamiento de resistencia con peso. Desarrollar tus músculos realmente te ayudará a quemar calorías más rápidamente, ya que mientras el músculo va creciendo, va quemando la grasa que tiene a su alrededor. Consulta con un entrenador especialista y si tienes oportunidad de que te guíe en el proceso, tanto mejor! 8.- Comienza una dieta saludable (no restrictiva) en donde puedas aprender a comer y preparar tus alimentos de manera que tengan la menor cantidad de calorías posibles. Debes aprender a mezclar los alimentos apropiadamente, de modo que no te generen malestar e hinchazón estomacal. Una teoría muy confiable asegura que si comes la cantidad que cabe en tu puño 8 veces al día, bajarás de peso inevitablemente. Ten en cuenta que no se trata de “pasar hambre”, pues eso no funciona y a la larga los antojos ganarán. Se trata de mantenerte satisfecha con alimentos bajos en calorías y saludables. 9.- Planea tu comida de la semana y compra todos los ingredientes necesarios para que no caigas en tentación de comer cualquier cosa por el apuro. Te recomendamos asistir a una consulta con un nutrólogo especialista en obesidad, el cual te va a elaborar una lista de alimentos permitidos en base a tus necesidades. Prepara tus alimentos en casa y evita “comer afuera”. Si tienes que hacerlo, pide lo más sano que puedas. Si vas al trabajo, lleva tus alimentos y meriendas ya preparadas en una vianda. Incluye tentenpiés como zanahorias y apio picaditos, así como frutas como la piña y mandarina que son fáciles de transportar. ∼Tómate fotos de cuerpo entero semanalmente, y colócalas en el refrigerador. Esto te permitirá evaluar tu avance y te animará a seguir adelante∼ 10.- Tómate un día de descanso en la semana, y permítete una comida fuera de tu dieta. Siempre es necesario este desahogo o “premio” para recaudar fuerzas y seguir el plan de adelgazar 20 kilos en un mes. Es imposible prescindir de los eventos sociales, y hacer dieta en esos eventos es realmente una tortura. Por ello te recomendamos tomarte un día a la semana o cada 15 días, dependiendo de tu necesidad de socializar y darte un buen gusto. La idea es equilibrar emocionalmente la dieta con los premios para evita caer en retrocesos. Finalmente recuerda que todo lo que hagas por tu bienestar repercutirá en el éxito de tu vida. Si te sientes bien contigo misma las puertas se te abrirán y podrás llegar lejos en tus proyectos de vida. Por eso no debes descuidar tu apariencia y tu salud. http://c.facilisimo.com/