03, Febrero, 2016 03, Febrero, 2016 7:31 a.m. 7:31 a.m.

MUERE LA TARJETA SIM Y NACE LA E-SIM

None

El Mobile World Congress de Barcelona cada vez está más cerca y, como siempre, son muchos los rumores sobre lo que será tendencia este año. Ahora bien, parece que de lo que no se dejará de hablar en este congreso, será de la próxima desaparición de las tarjetas SIM y es que la GSMA (que es una asociación que agrupa a todas las operadoras de telefonía móvil del mundo) pretende instaurar la SIM Electrónica como el nuevo estándar de comunicación. Pero, ¿en qué consiste esta e-Sim? básicamente, se trataría de eliminar todo tipo de tarjeta externa (es decir, las que usamos hasta ahora) y lo que se usarán las e-SIM que vendrán incorporadas ya a cada aparato de fábrica. Por tanto, el usuario ya no tendrá la necesidad de cambiar la tarjeta cada vez que renueva el aparato, el proveedor del servicio o el plan de datos, sino que también los fabricantes se verían beneficiados por esta iniciativa ya que no tendrían que incorporar, en los dispositivos, ranuras lectoras para insertar las tarjetas SIM. Además, la nueva e-SIM simplificaría mucho el proceso de poder cambiar de operador. Eso sí, aún son muchas las dudas que se le podrían plantear a los usuarios y es que esto es algo normal cuando se intenta instaurar cualquier tipo de tecnología. Por ejemplo, seguro que le preocupa qué es lo que tiene que hacer cuando tenga su primer teléfono con e-SIM. Pues bien, el proceso es bastante sencillo, ya que el usuario no tendrá que hacer nada, ya que será el propio operador el que se va a encargar de aplicar el número de teléfono a la e-SIM, junto con la tarifa que el usuario tenga contratada. Y, además, otra preocupación del usuario, sería el hecho de qué tendría que hacer si cambia de celular. Aquí, la respuesta sería también sencilla, ya que los datos de la e-SIM se almacenan en la nube, por lo que cuando tengas un teléfono nuevo, sólo vas a tener que dar unas credenciales para que aparezcan en la nueva e-SIM de tu nuevo dispositivo. Por el momento, no se sabe cuando será una realidad la e-SIM, lo que sí es cierto que fabricantes como Samsung y Apple ya estarían trabajando con la GSMA para implantar un modelo estándar en sus teléfonos y, siguiendo con los rumores, también se ha hablado de que el próximo iPhone podría ya incorporar una SIM blanca. Aunque, eso sí, todo son rumores y no hay una fecha oficial de lanzamiento. Merca2