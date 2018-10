DE VENDEDORA AMBULANTE A MODELO

5:16 a.m.

None

Parece el argumento de una película pero es real. Una vendedora ambulante nigeriana se ha convertido en modelo gracias a un golpe de suerte. Todo empezó hace dos semanas. El fotógrafo TY Bello estaba en Lagos, capital de Nigeria, haciendo un reportaje de moda para la revista This Day Style. El reportaje lo protagonizaba el rapero británico Tinie Tempah. Repasando las fotos que disparó, TY Bello encontró en una imagen a una vendedora ambulante de pan que sostenía sobre su cabeza una enorme bolsa. Prendado de su belleza, TY puso a todo su equipo a buscar a la joven por las calles de Lagos, que con 21 millones de habitantes es la ciudad más poblada de todo el continente africano. Finalmente, dio con ella. Se llama Olajumoke Orisaguna, tiene 27 años y dos hijos y, efectivamente, vende pan por las calles para sostener a su familia, con un salario diario de unos tres euros. Tras encontrarla, TY Bello la hizo posar para un reportaje exclusivo: "Sé que hemos encontrado una estrella", dice. Olajumoke ha protagonizado ya una portada en This Day Style y acaba de firmar su primer contrato como modelo con la agencia Few Models. Tomado de: 20 Minutos, para ver la noticia original visite: http://www.20minutos.es/noticia/2672508/0/vendedora-ambulante-nigeriana/modelo-golpe-suerte/olajumoke-orisaguna/#xtor=AD-15&xts=467263