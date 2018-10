EL PRECIO DE UN CAFÉ EN LAS 10 CIUDADES MÁS CARAS DEL MUNDO

El semanario 'The Economist' publica cada año un estudio sobre las 10 ciudades en las que resulta más caro vivir. Para ello compara 160 servicios y productos como el transporte o el alquiler de un piso. Pero, ¿cuánto se puede llegar a pagar por un café en esas ciudades? 1- Singapur Singapur encabeza la lista de las ciudades más caras por segundo año consecutivo. Muchas sedes de bancos se han trasladado a esta isla del sudeste asiático, circunstancia que ha atraído a empresas de todo el mundo. TOMAR UN CAFÉ. Un 'espresso' en Orchard Road (calle conocida por sus centros comerciales llenos de tiendas de marcas internacionales) puede costar alrededor de 2,5 dólares de Singapur (1,5 euros) y un café con leche unos 4 (2,5 euros); así que, al menos en eso, no es caro. En uno de los restaurantes del complejo Marina Bay Sands (uno de los hoteles más caros del mundo) el 'espresso' son 5 euros y un café con leche 6. 2- París Nadie duda que que París es una ciudad cara. Lo es, por ejemplo, un 26% más que Nueva York (que según el baremo de 'The Economist' estaría en el puesto 22). El PIB de la capital francesa es el quinto mayor de una ciudad en el mundo y supera al de algunos países pequeños, como los Países Bajos. TOMAR UN CAFÉ. En alguna de las cafeterías más famosas de la ciudad, como Les Deux Magots o Le café de Flore, cuesta 4,60 euros, y con leche 5,70. En una cafetería normal el café solo sale por 2 euros y con leche por unos 4. 3- Oslo Oslo repite por segundo año consecutivo en el tercer puesto de las ciudades más caras. La capital noruega es un importante centro económico del sector marítimo en Europa. Si Noruega formase parte de la Unión Europa, la región de Oslo ocuparía el cuarto puesto en renta per capita. TOMAR UN CAFÉ. En el Hotel Continental de Oslo, uno de los más lujosos de la ciudad, una taza de café cuesta 49 coronas noruegas (5,20 euros). 4- Zúrich Zúrich es la principal ciudad de Suiza y el motor económico y financiero del país. Las principales empresas europeas, sobre todo bancos, tienen su sede en Zúrich, así como la SIX Swiss Exchange, la bolsa de valores suiza. TOMAR UN CAFÉ. Un 'espresso' en el popular Cabaret Voltaire, centro de reunión cultural de la ciudad, cuesta 4 francos suizos (3,72 euros) y un café con leche 4,5 francos (4,18 euros). 5- Sidney A pesar de que Canberra es la capital de Australia, Sídney es la ciudad más grande y la más poblada del país. En ella viven 4,6 de los 23,6 millones de habitantes que tiene Australia. TOMAR UN CAFÉ. En el restaurante Aria (con vistas a la ópera de Sídney) cuesta 6 euros. Un 'espresso' en una cafetería normal del centro de la ciudad ronda los 3 euros. 6- Melbourne Melbourne es la segunda ciudad más grande de Australia, tras Sidney. En ella se encuentra el puerto más grande del país. Es también un importante centro tecnológico y financiero. TOMAR UN CAFÉ. Un 'espresso' en una cafetería del centro de Melbourne cuesta unos 2,5 euros. Y, curiosamente en este caso, tomárselo en el hotel de lujo Grant Hyatt le saldrá algo más barato, por 2,21 euros. Una ganga. 7- Ginebra Ginebra, la segunda ciudad más grande de Suiza tras Zúrich, es un centro financiero y diplomático a nivel mundial. En ella se encuentran las sedes de organismos como Naciones Unidas o la Cruz Roja. TOMAR UN CAFÉ. Un 'espresso' en el Hotel Richemond cuesta 10 francos suizos (9,29 euros) y un café con leche 12 francos (11,15 euros). La consultora Mercer sitúa el precio medio de un café en la ciudad suiza en poco más de 4 euros. 8- Copenhague Copenhague, capital de Dinamarca, es, además de un importante centro de negocios, una ciudad que destaca por su sector científico, sobre todo, biotecnológico. TOMAR UN CAFÉ. En Granola, una conocida cafetería de la ciudad, un 'espresso' cuesta 28 coronas danesas (3,75 euros) y un café con leche 40 coronas (5,36 euros). 9- Hong Kong Hong Kong llegó a estar en el tercer puesto de este 'ranking', pero este año baja al noveno. Esta ciudad china, principal centro financiero del país, cuenta con una gran libertad económica, por lo que un gran número de empresas se han establecido en ella. TOMAR UN CAFÉ. Unos 7 euros hay que desembolsar en Hong Kong para tomar un café. Y hay pocas diferencias entre un lugar medio y un hotel de lujo. Por ejemplo: en el sibarita Hotel Mandarín Oriental cuesta 7,73 euros. 10- Seúl Hace solo una década Seúl apenas entraba en el 'top' 50 de las ciudades más caras del mundo. Este año se encuentra en la décima posición. La capital de Corea del Sur tiene una población de 10 millones de personas, una quinta parte de los habitantes del país. TOMAR UN CAFÉ. Según la consultora Mercer, que cada año compara el coste de los servicios y productos en 207 ciudades, disfrutar de un café en Seúl cuesta, incluyendo el servicio, unos 5,4 euros. En el Lotte Hotel, uno de los más lujosos de la ciudad, sube a 12 euros. Tomado de: El País.