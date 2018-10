CURIOSIDADES DE LOS AÑOS BISIESTOS

365,2422 días. Eso es realmente lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol.

1. La culpa es del emperador

2. Una oportunidad para las mujeres

3. Una revolución pendiente

4. Empresarios y benefactores bisiestos

5. Una fiesta de cumpleaños gratis en Texas

Pero bajo el actual calendario occidental –introducido a fines del siglo XVI– se estableció que un año constaría de 365 días. Y la porción restante –– se suma para formar, como una forma de mantener nuestros relojes sintonizados con la Tierra y sus estaciones. Ese día en cuestión se le suma al mes de febrero, que por eso este año tiene 29 días. Y para celebrar la rara ocasión, en BBC Mundo te compartimosBajo el gobierno deen el siglo 1 a.C., se comisionó a los astrónomos la tarea de mejorar el antiguo calendario romano, que tenía 355 días con un mes adicional de 22 días cada dos años. Se pensaba que el calendario se había quedado irremediablemente fuera de sincronía con las estaciones y por eso se creó el año de 365 días, con un día adicional cada cierto número de años para incorporar las horas adicionales acumuladas. Fue así que nació el año bisiesto. Y en esos años especiales,. Pero se cuenta que cuandose convirtió en el primer emperador del recién establecido Imperio Romano, quiso tener un mes nombrado en su honor con los mismos días que el mes de julio, que honraba a Julio César. Y en la batalla por los días adicionalesLos años bisiestos han sido asociados con todo tipo de rituales y creencias, y algunas están relacionadas con el matrimonio. En Grecia, por ejemplo, algunas parejas tradicionalmente evitaban casarse en un año bisiesto porque se pensaba quePero en Reino Unido los años bisiestos se conocen sobre todo como aquellos en los queLa costumbre se popularizó en el siglo XIX, cuando se alentó a las mujeres que realizaran sus proposiciones en tarjetas postales. La leyenda dice que el santo irlandés San Patricio emitió un decreto en el que otorgaba a las mujeres el derecho aOtros dicen que fue la reina Margarita de Escocia la que emitió una ley en 1288 que daba a las mujeres solteras la libertad de proponer matrimonio durante un año bisiesto, yLos académicos, sin embargo, no han encontrado evidencia de que existiera dicha ley.Si recibes un salario cada mes, los años bisiestos son mala noticia para ti. Técnicamente debes trabajar, ya que tu salario anual sigue siendo el mismo en los años que tienen 366 días. Sin embargo, hay un asunto más complejo detrás de esto, ya que analizar el impacto económico de un año bisiesto es complicado. Muchos expertos en estadísticas alrededor del mundo usan cifras ajustadas para medir variables económicas, como el PIB, para que los febreros puedan ser comparables. Así que se considera queEste hecho provocó que una profesora de secundaria en Maryland, EE.UU., lanzara en 2008 la. La campaña, sin embargo, no se ha materializado para ganar un día adicional de vacaciones en ninguna parte del mundo.Ha habido otras "revoluciones" más modestas y pequeñas dirigidas por los que abogan por el(aprovecha el momento) y desean que la gente haga trabajo voluntario y ayudar a otros en el día adicional que se gana en un año bisiesto. "Dona tu día bisiesto a la caridad", insta el sitioy muchos otros similares que existen principalmente en Europa y Estados Unidos. Hay campañas parapara una variedad de causas, desde investigación de cáncer hasta actividades comunitarias. La clave, sin embargo, como reconocen los mismos grupos de caridad, es que los empresarios acuerden dar a sus trabajadores el 29 de febrero libre. Y sobra decir que no todos están dispuestos.Pero quizás los que tienen más problemas con los años bisiestosEstas personas sólo pueden celebrar un "cumpleaños apropiado" cada cuatro años. Muchos celebran el 28 de febrero, pero no es lo mismo. "Cuando era niño era bastante desconcertante. Ahora estoy acostumbrado y me resulta divertido", le dijo a la BBC Dimitrios Michalopoulos. Actualmente en el mundoLa buena noticia es que todos los bebés bisiestosEsta es la autoproclamada Capital Mundial del Año Bisiesto y realiza un festival de cuatro días durante los años bisiestos que incluye una enorme cena de cumpleaños para los nacidos el 29 de febrero.Esto se calcula sumando el día extra del bisiesto a los 1.460 días que hay en cuatro años. Pero, como explica Stewart, este cálculo no toma en cuenta los tres días que hay que restar cada 400 años. Y los nacimientos acostumbran concentrarse más en algunos meses que en otros, por diferentes factores. Tomado de: BBC Mundo.